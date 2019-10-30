今日 17:23
重要通告
港股直擊
中國交通建設(01800)公布，今年首三季股東應佔淨利潤133.41億元(人民幣‧下同)，按年增長3.73%，每股盈利0.76元。
期內，營業收入3746.89億元，按年上升14.04%。
摩通：港銀未來兩年盈利恐腰斬
今日信報
李嘉誠直接資助食肆 每間6萬元
【信報月刊】政治風波遏港股 28500宜…
經濟衰退股市冇運行?
畢老林
｜
今日信報
京滬高鐵IPO 影子股料起動
伊馬仕
｜
今日信報
Behind the closure of celebrity chef Steve Lee’s restaurant
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
轉季飲食之痛風陷阱
袁靜怡醫生｜ 信健康
【私銀觀】協議難致貿易和平
吳安瀾(Alex Wolf)
｜
財富管理
中國傳拒承諾巨額購美農產品 成貿談障礙
中國財經 ｜ 今日 14:23
德國情報局稱5G中無法完全信任華為
國際財經 ｜ 今日 10:11
【國際早班車】中美下月或未能簽署首階段貿協
國際財經 ｜ 今日 07:32
【新股追蹤】中手游一手中籤率15% 上限定價
重要通告 ｜ 今日 08:24
渣打第三季稅前多賺4% 下半年股息高預期
港股直擊 ｜ 今日 12:58
SOHO中國傳售辦公大樓權益 或涉624億
港股直擊 ｜ 今日 13:31
【新股追蹤】SPROCOMM今起招股 入場費12121元
重要通告 ｜ 今日 08:40
【盤房來料】汽車股業績強差人意
即巿股評 ｜ 今日 13:15
開市焦點:靜候美議息 10天線續爭持
港股直擊 ｜ 今日 08:51
美評估電訊供應鏈規則 華為或被禁
國際財經 ｜ 今日 09:40
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞