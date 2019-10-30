港股直擊 即巿股評

外電指中國拒承諾巨額購入美國農產品，市場擔心貿談將遇障礙，加上憂慮聯儲局今晚「鷹式減息」，港股上日跌104點後，期指結算日再跌過百點，失守十天線(現處26746點)收市。

恒指低開19點，開市後曾倒升22點，高見26809點，但隨即升勢不保，午後跌穿今早低位，最多跌183點，低見26602，更跌穿十天線，尾市跌幅收窄。恒指收造26667點，跌119點或0.44%，連跌兩日累挫223點。大市成交額752.8億元。

國企指數報10479，跌67點或0.6%。

個股上升比例41%，下跌比例為59%。

即月期指今日結算，10月期指跌52點或0.2%，報26674，高水6點，成交1.4萬張。下月期指收造26631點，跌123點或0.5%，成交12.58萬張。

藍籌股大致受壓。滙控(00005)跌0.4%；友邦(01299)跌0.8%；騰訊(00700)盤中創兩個月低位，收市微跌0.3%；建行(00939)與中石油(00857)公布業績前齊受壓，股價收跌1.3%和2%，中石油為包尾藍籌；國壽(02628)績優，全日升1.6%；石藥(01093)旗下的抗心律失常藥品獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，收漲5.9%，為升幅最大藍籌及國指成分股外，更錄五連升。

焦點板塊

汽車股：廣汽(02238)及比亞迪(01211)季績曳，拖累汽車股受壓。廣汽第三季少賺五成二，收挫5.6%；比亞迪(01211)第三季純利大跌89%，績後遭大和削級降價，股價挫5.6%；吉利(00175)跌1.3%；華晨(01114)挫3%；東風(00489)跌2.4%；北汽(01958)挫2.6%。零件股耐世特(01316)跌2.4%；敏實(00425)走低1.1%。

體育用品和服飾股：個別逆市上揚，安踏(02020)向國際奧委會供官方服裝，股價創新高，收漲1.5%；李寧(02331)升1.1%；裕元(00551)升1.4%；波司登(03998)又創新高，收升4.7%；永嘉(03322)飆9.8%；福田實業(00420)炒高6.8%；九興(01836)漲4.7%。

手機股：華為第三季內地智能手機出貨量大增66%，市佔升至42%，手機股普遍上揚。舜宇(02382)微漲0.3%；瑞聲(02018)走高1.3%；首三季營業額升逾三成的比亞迪電子(00285)，全日炒高12.4%；鴻騰(06088)漲1.6%；信利(00732)也升1%。

焦點股份

SOHO中國(00410)：傳出售所持商業地產的多數權益，午後股價獲炒上，最高見過2.91元，收造2.7元，仍炒高17.9%，成交金額4.4億元。

渣打(02888)：逆市升2.8%。中午公布第三季度除稅前法定溢利11.05億元美元，按年增長4.05%，按季則跌5.72%。

昊海生物科技(06826) ：A股(688366.SH)今早於科創板掛牌，收造130.7元人民幣，較招股價89.23元人民幣，高46.5%，H股則急吐6.9%。