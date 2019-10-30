即巿股評 港股直擊

呢頭侵侵先一再強調中美貿易協議進度理想，嗰頭又有外電指中美雙方下月係唔會簽署首階段貿易協議，阿媽，我好亂呀……不過呢個外電就搞到中港兩地股市應聲而下，喺結算日嘅上半場，恒指一度跌逾百點。

恒指低開19點，雖然開市冇耐曾倒升22點，見過26809點半日高位，但其後又再回落，最多跌161點，見26625點半日低位。不過穿咗10日線(約26750)後又見買盤趁低吸納，令跌幅收窄。中午恒指報收26717點，跌69點；國指則跌39點，報收10507點。

咪以為個市有啲腳軟，騰訊(00700)一定跌，今日騰訊就先跌回升，不過一日股價唔上番320元樓上都係濕滯。至於大笨象(00005)股價續跌；友邦(01299)、平保(02318)都難逃一跌。藍籌之中以國壽(02628)表現最好，由於業績好過預期，半日升逾3%。

講咗N咁多次，阿Man對汽車股戒心大，炒作短癮，炒一日半日又無影，食少多教訓，寧願睇少一瓣。比亞迪(01211)第三季純利大幅倒退近九成，被大行削目標價唱淡，股價半日跌6%。廣汽(02238)第三季少賺52%，股價半日跌4.2%，而早兩日係威係勢嘅其他汽車股，全部難逃一跌。話咗呢個板塊業績難寄厚望，早前銷售數字有改善，都只係之前基數較低，業績一出又見真章，講到底呢個板塊都係避之則吉。

阿Man今年除咗睇好物管股跟醫藥股兩大板塊之外，內需股亦係其中一個不時有推介嘅板塊，記得年初時曾力推安踏(02020)，喺公司被沽空機構狙擊之際仍未動搖，表示真金不怕洪爐火，股價被狙擊急挫係上車好機會，結果安踏亦不負所望，股價屢創新高，已遠超當時阿Man所訂下嘅目標價。今日安踏再因為向國際奧委會供官方服裝，股價半日再升3.2%，當然又係創新高。而另一體品股李寧(02331)走勢同樣維持靚仔樣，不妨望多兩眼。

至於阿Man上周曾推介嘅冷門5G概念股艾伯科技(02708)，已順利升抵3元目標價，呢個星期開始進行整固，若然上次錯過咗，不妨吼股價整固回調搵個位上番車，暫時其股價喺2.7至2.8應該有唔錯支持，要翻兜或者上車，不妨吼住2.8元附近，若然跌穿2.6元就止蝕唔使諗，估計搞得5G咁大壇嘢，無理由炒兩日玩完咁短癮。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)