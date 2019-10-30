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渣打集團(02888)宣布，截至今年9月底止第三季度，除稅前法定溢利11.05億元(美元‧下同)，按年增長4.05%，按季則跌5.72%。除稅前基本溢利12.38億元，按年增長15.81%，按季升1.06%。

渣打表示，繼續專注於執行其策略，目標在2021年或之前令有形股東權益回報達到10%，然而持續的地緣政治緊張局勢，以及預計短期內全球增長將放緩和利率下調，令渣打面臨的挑戰與日俱增。而集團按公式運算釐定普通股息，因此在下半年將產生較高的預期股息。

渣打稱，第三季業績穩健，表現令人欣慰。收入增長處於中期上限5%至7%範圍，且以高於成本的增速大幅增長；儘管減值增加，但盈利能力得到改善；資本及流動資金水平保持強健；而資產負債表方面顯示增長。

期內，經營收入39.78億元，按年增6.82%，按固定滙率基準計算增加 8%。淨利息收入上升8.9%至23.85億元，因金融市場交易賬資產的貢獻增加，以及現金管理及零售存款的數量及邊際利潤增加所致。

經營支出25.01億元，按年減少0.4%，或按固定滙率基準計算上升1%，成本收緊控制使正收入對成本增長差為7%。

該行預期，不包括英國銀行徵費，今年下半年的成本將略高於上半年，意味第四季的成本將高於第三季，因分階段進行投資所致，而今年全年的成本增長預期將低於通脹水平。

今年首9個月，除稅前法定溢利35.19億元，按年增3.26%；除稅前基本溢利38.47億元，增12.32%。經營收入116.74億元，增2.65%，若按固定滙率計算則增加5%。

該行指出，儘管信貸減值增加，資產質素依然穩健，少數非關連公司風險承擔導致第三階段信貸減值增加，第一及第二階段信貸減值5400萬元，而2018年第三季則為淨回撥3500萬元。

9月底，集團普通股權一級資本比率維持在13%至14%的目標範圍，為13.5%，按季升6個基點，乃因季內所得溢利及風險加權資產減少部分被不利外滙儲備變動，以及預期股息增加所抵消所致。第二A支柱及香港反周期緩衝資本變動導致普通股權一級資本要求增加21個基點至10.2%。

渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，集團過去數年的策略穩步進展，令業務變得更強健和更具抗逆能力。渣打的首要任務依然是持續執行有關策略，使集團有信心面對外圍愈趨嚴峻的環境，不斷提升其客戶服務、績效文化及盈利能力。