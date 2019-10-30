港股直擊 即巿股評

外電報道，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，中港股市今早偏軟。港股期指結算日明顯跌穿十天線。

恒指低開19點，開市後曾倒升22點，見26809點半日高，之後掉頭下挫，暫時最多跌161點，見26625點，穿10天線(約26750)，之後跌幅收窄。恒指中午收報26717點，跌69點或0.3%，大市成交額399.83億元。

國企指數報10507點，跌39點或0.4%。

A股續軟，滬指半日跌0.44%；深成指跌0.8%。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.8%；今日公布業績的建行(00939)跌0.5%；華潤置地(01109)跌1.5%。相反，國壽(02628)績優，半日升3.1%；騰訊(00700)喘穩，半日升0.3%；萬洲(00288)續造好，股價見近半年高，半日升1.7%。

焦點板塊

汽車股：比亞迪(01211)第三季純利大跌89%，遭大和削級降價，股價挫6.3%；廣汽(02238)第三季少賺51.95%，股價挫4.2%。另外，吉利(00175)跌1.3%；華晨(01114)跌1.6%；東風(00489)和北汽(01958)挫約2.4%。零件股方面，耐世特(01316)跌2.5%。

體育用品和服飾股：安踏(02020)向國際奧委會供官方服裝，股價創新高，半日升3.2%；其利(01731)升1.6%；裕元(00551)升1.4%；滔搏(06110)升1%。另外，羽絨股波司登(03998)創新高，半日升2.7%；南旋(01982)升11.3%；思捷(00330)升1.9%；九興(01836)升1.6%。

焦點股份

比亞迪電子(00285)：首三季營業額升逾三成，股價半日飆升11.4%，成交額4.91億元。

昊海生物科技(06826) ：A股(688366.SH)今早於科創板掛牌，開報149.3元人民幣屬半日高，較招股價89.23元人民幣，高67.3%，半日收報128.8元人民幣。相反，H股半日急吐6.7%。

北京建設(00925)：今早曾飆34.8%，半日升13%。集團擬以公開掛牌方式，出售四家附屬，最低投標價總額18.45億元人民幣。

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