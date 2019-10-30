港股直擊 即巿股評

大和發表報告，港府推出樓市放寬政策，有助撐起樓市，尤其釋放換樓客，重申睇好地產股。

該行實地研究後，相信樓市二手市場，尤其六百至一千萬單位交投會大幅改善，主要由於政府放寬樓按，估計按揭保險申請宗數會大幅上升，而大和早前估計每年最少有兩千宗，現時變得過於保守，相信宗數會上升至逾五千宗。

大和又指，政府新政策有助釋放過去八年的換樓需求，尤其現時本港私人單位偏細，當中八成面積少過69.9平方米，同時樓宇淨資產達10萬億元，相當於3倍本港GDP，一旦過去八年被壓抑的換樓需求釋放，對樓市的正面影響絶對不容忽視。

該行續稱，現時地產股估值仍有望進一步回升，尤其維持及持續有股息增長的股份，故重申睇好地產行業，更續予長實(01113)、新地(00016)、恒地(00012)、信置(00083)、太古地產(01972)、九置(01997)及恒隆地產「買入」評級，目標價分別為85.2元、160.8元、52.48元、15.9元、40.3元、68.4元及25.7元。

另外，大和亦指，本港樓市二手市場去年交易量只是2010年的35%，相信未來會大幅改善，美聯即有望受惠，估計盈利及股價會大幅回升，續予「買入」評級，目標看2.07元。

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