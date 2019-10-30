即巿股評 港股直擊

噚日隻恒指牛(60281)喺朝早10點幾時見到DMI嘅ADX背馳而行，就拿拿聲不問價咁將隻(60281)送走，本身仲諗住睇吓可唔可以將噚晚同個中一同學阿賢食嗰餐生日飯嘅水平提高啲，最終都係失敗；最好笑嘅係本身想食嗰間竟然喺7點半都未到就整個牌喺度話休息，我都幾肯定唔係有人懲罰佢，因為係「休息」牌嘅背後係寫住「試業中」，唯有信係呢個原因啦。

今朝起身時覺得好清涼，天氣真係轉啦，公司隔離team有條友咳到個膶甩完再甩；噚晚同同學食飯嘛，大家年紀相約，都已經係中女一名，見佢戴住條薄頸巾保暖，今日都驅使我去搵返條巾出嚟戴一戴，結果返到公司被個年紀大過我嘅同事話我：「使唔使咁凍呀？」係你迫我答架：「年紀大嘛！」

依家9點55分，恒指做緊26661點，跌125點，跌幅比今日開市時多咗，而喺日線圖上明顯見到恒指處於10天線(26745點)以下水平，睇嚟27000點+100天線+「中長期下降軌」呢個組合嘅威力都真係非同小可。依家恒指下方再望嘅就係20天線(26435點)，亦即係保歷加通道中軸。亦由於大市明顯下行，所以技術指標都已經發出看淡訊號。

依家10點34分，見恒指啲天線同技術指標都無咩方向，於是就計咗條Fibonacci嘅數出嚟，由今年4月15日高位30280點同今年1月3日低位24896點計，一畫就畫到之前個高位原來頂住個0.5(27588點)水平，而最近呢兩個頂就落到去0.618(26952點)呢個位，睇嚟27000點+100天線+「中長期下降軌」呢個組合，要再加多個0.618先得。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，按截至10點39分，恒指最低做過26625點計，最貼價嘅牛證26700至26799點已經全數收回，再落多一層嘅26600至26699點，其實大部份街貨都係死晒；雖然依家見恒指跌幅收窄至跌52點，報26733點，「十字星」掛咗喺條10天線上面，但暫時都仲未能夠上返10天線以上水平，且今日一跌恒指現價同下方牛證重貨區26400至26499點只係相差大約300至400點距離，反手出恒指熊(56299)，收回價27200點，同現價有近500點差距，46倍槓桿係同一收回價之中最高。見恒指5分鐘圖由超賣回升至中軸水平，比多少少時間個市先至落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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