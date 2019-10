即巿股評 港股直擊

中美負責經貿談判最高級官員上周五通電話,雙方均確認首階段協議其中部分文本取得進展,美國總統特朗普表示,預期11月中旬在智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間,與中國國家主席習近平簽署協議。到了本周一,特朗普又對記者說,可能會比原定時間提早與中國簽訂一大部分的首階段協議(We are looking probably to be ahead of schedule to sign a very big portion of the China deal, we’ll call it Phase One, but it’s a very big portion),甚至可能大幅提早簽協議(may be a lot ahead of schedule)。據稱,協議會照顧到農民的需要,還包括銀行業界需要的其他範疇。

有趣的是,中美首階段協議應由兩國元首簽署,但見不到有報道在智利APEC峰會之前安排「習特會」,侵侵所謂提早簽署協議之說,不知何所據而「隨口噏」。

不過,外電亦報道,美國貿易代表處(USTR)周一宣布,正研究是否延長對總值340億美元中國進口貨暫免關稅的措施(因應美國進口商要求,USTR去年12月准予該340億美元中國商品豁免25%關稅一年,今年12月28日到期),下月將展開諮詢,主要考慮有關商品能否改在美國本地生產,或由其他國家採購的進度。USTR一旦正式展開諮詢,加上美國國會可能隨時表決參議院版本的《香港人權與民主法案》(簡稱《人權法案》),都會對中美未來的經貿磋商有一定的負面影響。侵侵日前不惜又再「隨口噏」,可能就是預早為這兩項負面消息降溫。

無論如何,侵侵一句「隨口噏」,刺激隔晚美股主要指數全線上升,標普500指數更創了歷史新高。然而,港股卻未能受惠,周二恒指以27027的全日高位開市,反覆跌至26729點才找到支持反彈,收報26786,跌104點或0.39%;10天線(26745點)得保不失。

周一「搏拳實錄」提到的10月17至22日的四支恒指陰陽「燭身」,昨天已完全進入TrendWatch下降通道,進一步確認TrendWatch下降通道的傾斜角度持續收窄,估計通道快將由下降轉為上升,到時恒指便在TrendWatch上升通道運行。

由於預期恒指醞釀轉升勢,老徐昨天在即月期權結算前夕,以每張合約76點期權金,買入兩張26800點行使價的即月call,一張用來平倉止賺(手上short strangle其中的相同價位short call,開倉時收取281點期權金;另外25800點的short put,可以穩賺全部450點期權金),另一張用來博恒指今天(30日)期權結算日反彈,為早前「可能錯失機會為原有的short strangle倉位加固利潤」(見28日「搏拳實錄」)賭一鋪。

老徐