即巿股評 港股直擊

中美負責經貿談判最高級官員上周五通電話，雙方均確認首階段協議其中部分文本取得進展，美國總統特朗普表示，預期11月中旬在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平簽署協議。到了本周一，特朗普又對記者說，可能會比原定時間提早與中國簽訂一大部分的首階段協議（We are looking probably to be ahead of schedule to sign a very big portion of the China deal, we’ll call it Phase One, but it’s a very big portion），甚至可能大幅提早簽協議（may be a lot ahead of schedule）。據稱，協議會照顧到農民的需要，還包括銀行業界需要的其他範疇。

有趣的是，中美首階段協議應由兩國元首簽署，但見不到有報道在智利APEC峰會之前安排「習特會」，侵侵所謂提早簽署協議之說，不知何所據而「隨口噏」。

不過，外電亦報道，美國貿易代表處（USTR）周一宣布，正研究是否延長對總值340億美元中國進口貨暫免關稅的措施（因應美國進口商要求，USTR去年12月准予該340億美元中國商品豁免25%關稅一年，今年12月28日到期），下月將展開諮詢，主要考慮有關商品能否改在美國本地生產，或由其他國家採購的進度。USTR一旦正式展開諮詢，加上美國國會可能隨時表決參議院版本的《香港人權與民主法案》（簡稱《人權法案》），都會對中美未來的經貿磋商有一定的負面影響。侵侵日前不惜又再「隨口噏」，可能就是預早為這兩項負面消息降溫。

無論如何，侵侵一句「隨口噏」，刺激隔晚美股主要指數全線上升，標普500指數更創了歷史新高。然而，港股卻未能受惠，周二恒指以27027的全日高位開市，反覆跌至26729點才找到支持反彈，收報26786，跌104點或0.39%；10天線（26745點）得保不失。

周一「搏拳實錄」提到的10月17至22日的四支恒指陰陽「燭身」，昨天已完全進入TrendWatch下降通道，進一步確認TrendWatch下降通道的傾斜角度持續收窄，估計通道快將由下降轉為上升，到時恒指便在TrendWatch上升通道運行。

由於預期恒指醞釀轉升勢，老徐昨天在即月期權結算前夕，以每張合約76點期權金，買入兩張26800點行使價的即月call，一張用來平倉止賺（手上short strangle其中的相同價位short call，開倉時收取281點期權金；另外25800點的short put，可以穩賺全部450點期權金），另一張用來博恒指今天（30日）期權結算日反彈，為早前「可能錯失機會為原有的short strangle倉位加固利潤」（見28日「搏拳實錄」）賭一鋪。

老徐