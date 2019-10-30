即巿股評 港股直擊

為了持續地在交易和投資事業上取得成功，我們要通過學習和訓練來提高整個決策過程。强調是決策過程而非系統，是一個更加全面提高的途徑。

以往，我們往往主要專注於決策系統交易系統，分析預測等等，市面絕大多數的資訊都是這些東西相關的。

如果我們抽離一點來思考整個和交易決策相關的就能發現對其可能產生影響的還包括了很多其他重要因素。

例如，我們接收資訊後，例如市場價格變動，首先是通過動物本能來做出反應，例如透過盈虧來對於交易員產生情緒影響，其次才是理性的部分進行消化，繼而做出決定。當如果情緒因素佔主導dominate地位時，往往是市場大幅波動，投資組合淨值產生大幅盈虧時，所作的決定通常都很不理想。

可見，情緒和心理理應是佔有相當一部分的因素，絕對值得重視。

在交易員後期的培訓中，更大部分其實是來自投資心理學方面。

國外盛行「交易教練」，知名的對冲基金更配備心理專家在場內持續地為員工提升精神和情緒力量。

在我的網站平台上聚集了一批認真的投資者成為了會員。在我開始意識到決策過程管理的重要性之後，我希望自己成為一個互助的平台，除了分析預測之外，遇到交易上的難題也可以與我分享，情緒和壓力的分擔方面的幫助絕對可以提高決策質量，關鍵時刻遠勝分析預測。

現在我們回到市場分析這一部分來。我們接收市場資訊之後，合理的過程是首先判斷市場目前的狀況，然後根據過往經驗，以及預測模型來進行可能性的模擬，從而形成結論。

以目前的市場為例，附圖把恒生指數，上證指數及美國標普500指數。很明顯，自8月以來，三地市場主要呈現一個橫行區間震盪的形態。

其中港股最爲明顯，25300至27400點，按照現價與8月低位的距離來衡量，美股明顯較強，並企上了前期高點，上證指數居中。

橫行整理形態，最適合的交易策略固然就是逆勢策略，像RSI，Stochastic等指標，用對了周期數，是最爲準確和有效的。順勢策略這個時候兩邊不討好。

用周期來分析，可見上升21個交易日下跌13個交易日，21和13均為神奇數字。

接下來11月4日附近將進入到第21個交易日的時間窗。合理預期市場在這裏慣性出現賣方帶來的壓力。

橫行走勢不會一直維持下去，如何判斷這種狀態被打破呢？找機會再寫文來探討。

市場就是周而復始地由平衡走向不平衡然後又回歸平衡，這不就是一目均衡表（Ichimoku）發明人一目山人想要表達的哲學嘛！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。