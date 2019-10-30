港股直擊 即巿股評

中美貿談前景仍未明朗，港股一再在二萬七前見阻力，短期仍乏方向，市場觀望美聯儲議息會後聲明。

隔晚美股小幅收跌。路透引述消息稱，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，但雙方的談判並未破裂。道指收市跌19點或0.07%，報27071點；標普500跌0.08%，報3036點；納指跌0.59%，報8276點，蘋果跌2.3%。谷歌母公司Alphabet季績遜預期，股價跌2.2%。市場正等待美聯儲會議決議，並關注美企業績與英國脫歐進展等因素。

中概股多數收跌，阿里巴巴跌1%，百度跌1.9%；區塊鏈概念股急劇回吐，迅雷收跌逾16%，中網線上跌18.6%。

數據顯示，迄今為止已公布業績的標準普爾500成分公司中，有78%超出了分析師的預期。貝萊德首席執行官Larry Fink說，他預計明年股市將進一步上漲。他稱，2020年全球股市漲得更高。他預計美國的消費將帶動經濟增長約2%。

美聯儲從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議。市場普遍預計該機構將在周三(本港時間周四凌晨)宣布減息25個基點。國際金價連跌第二日，繼續收於每盎斯1500美元以下。

英國下議院三讀通過，提前在12月12日大選。另外，歐盟亦在星期二，正式通過讓英國的脫歐限期延遲至1月31日。即將卸任的歐洲理事會主席圖斯克在社交網站公布消息，並指今次延期脫歐，可能是最後一次，呼籲英國珍惜時間。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.53元，較本港收市高0.08元；騰訊(00700)ADR收報314.74元，低2.26元；國壽(02628)ADR收報19.82元，高0.08元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.11元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報4.06元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.63元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.84元，低0.46元；聯通(00762)ADR收報7.8元，低0.08元；中電信(00728)ADR收報3.39元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26730，較周二恒指收市低56點或0.21%。恒指昨日收報26786點，跌104點或0.4%，料短期仍於10天線約26750附近爭持，短期內較大支持參考20天線約26440點附近。

焦點股份

國壽(02628)：收市後公布首三季股東應佔溢利577.02億元人民幣，按年飆升1.9倍。

人保集團(01339)：公布首9個月股東應佔淨利潤213.68億元人民幣，按年增長76.3%。中國財險(02328)首三季淨利潤按年增長66.7%。

澳博(00880)：公布截至9月底止，首三季股東應佔溢利24.17億元，按年增9.6%。

廣汽集團(02238)：公布9個月淨利潤63.35億元人民幣，按年下跌35.75%。

比亞迪股份(01211)：公布第三季盈利1.2億元(人民幣‧下同)，按年跌近八成九。期內，營業收入減少9.2%。今年首9個月，盈利15.74億元，按年增長3.1%。

比亞迪電子(00285)：首9個月盈利10.27億元人民幣，按年跌43%。

山東黃金(01787)：公布首9個月盈利9.47億元人民幣，按年增長15.15%。

郵儲銀行(01658)：公布首9個月盈利542.88億元人民幣，按年增長16.22%，每股盈利64分。

洛陽鉬業(03993)：首9個月盈利12.44億元人民幣，按年跌七成。