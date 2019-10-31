即巿股評 港股直擊 國際財經

還有兩天便踏入11月，令人聞風喪膽的「10月股災」並未出現，相反，在中美首階段貿易協議可望提前落實(美國總統特朗普稱「比預期快」，是否代表毋須等到下月中的「習特會3.0」便簽署，仍是未知之數)刺激下，美股於周一(28日)破頂，標普500指數觸及3044點，收報3039點，分別為日中和收市歷史新高。可惜港股乏力跟升，恒指昨天續受制27000點，或要待四中全會發放利好消息才能突破。

美股三大指數只有標指刷新紀錄，在本輪牛市普遍落後的道指，周一收復27000點關，與前高位尚距離1.1%；至於一直領漲的納指是次卻跑輸標指，雖然僅差4點便可破頂，惟已反映美股失去主要動力。

由科技企業打造的美股長牛，龍頭FAANG迭創新高是指數顯著上揚的最大引擎。然而，FAANG其中3員今非昔比：Facebook面對保障私隱的批評，開發虛擬貨幣Libra又難關重重；Amazon最新季度盈利急降，且遠遜預期，何況自創辦人貝索斯離婚分家後，公司業務發展會否受到牽連，投資者仍須觀望。Netflix更不妙，隨着愈來愈多影視串流平台加入競爭，市場發現這家行業先行者的「護城河」並非很闊，在FAANG中，Netflix股價由高峰回落幅度最大，前景被看淡可見一斑。

Google母公司Alphabet周一亦造出歷史高位，但盤後公布的業績欠佳，昨晚早市即下挫，表現只是稍勝上述3股。標指這次破頂，其實不多不少歸功於6月開始市值穩企1萬億美元以上的微軟(Microsoft)。至於強勢重臨的蘋果，受iPhone 11系列銷情理想帶動，市值又升越萬億美元並超過微軟。值得留意的是，蘋果即將派成績表，可從中窺探新iPhone以平價吸引用家換機的策略對盈利帶來什麼影響，而蘋果本月股價已累漲逾一成，小心借機回吐，繼而拖低大市。

投資者對於科企增長放緩早有部署，附【圖】所見，標普500價值股指數近日表現已追上增長股指數，摩根士丹利認為，昂貴的高增長股調整將延續，直到估值變得便宜為止。價值股儘管跑贏，也算是今次升市助力，惜欠缺爆炸力，肯定不會像FAANG般推動股市重演2017年至2018年首三季的「狂牛」。

換句話說，標指即使再度破頂，或許只是發揮了美股的「比較優勢」──美國經濟在成熟國家中依然相對強勁，美企盈利能力也略勝半籌。由於這情況短期內應不會扭轉，預測美股年底前還有力刷新紀錄，但潛在升幅估計不會太大，摩通給予標指目標3200點可能已是極限，除非美國成功擺脫衰退陰影，才作別論。

標指在聯儲局議息會議前創新高，特朗普忙着吹噓「政績」，暫無暇向局方施壓，要求大幅下調利率。惟今次聯儲局幾乎篤定減息0.25厘，美股又搶先造好，或讓鮑威爾有更多空間「放鷹」，反而為股市回調提供藉口。

信報投資研究部

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