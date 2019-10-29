港股直擊 即巿股評

美股上日標普500指數創新高，惟內地A股下跌，港股期指結算前夕，全日高開後倒跌，收市挫104點，大市成交788億元。

北水流入減慢，由昨日的27.3億元，降至今日12.68億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)蟬聯北水淨入最多個股，全日有5.39億元淨買；騰訊(00700)與小米(01810)分別錄1.26億和1.04億元淨入；舜宇(02382)和中興(00763)分別有8912萬和2965萬元淨買。

醫藥股是北水主力掃入對象，石藥(01093)、中生製藥(01177)及藥明生物(02269)分別有1.23億、1.01億和1.04億元淨入。

滙控(00005)季績曳，但也有1.68億元淨買；工行(01398)則有2743萬元淨流入，但建行(00939)有1.29億元淨走，再度為北水最多淨走個股；招行(03968)也有2587萬元淨沽。

此外，安踏(02020)有2.55億元淨入；廣汽(02238)也有9429萬元淨買。

不過，新城發展(01030)亦錄1.2億元淨沽；季績標青的萬洲(00288)，全日反有1.17億元淨走；而長汽(02333)則錄3618萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、萬洲、安踏、滙控、新城、招行、小米及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、美團、石藥、中生製藥、廣汽、藥明生物、長汽、舜宇及萬洲。