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【新股追蹤】新力控股明招股 入場4293元

中國房地產開發商新力控股(02103)明日起至下周五(11月8日)招股，招股價介乎每股3.3元至4.25元，發售5.29億股，90%配售、10%公開發售，集資額17.47億至22.5億港元。

每手1000股，入場費4292.83元。

以招股範圍中位數3.78元計，集資淨額約18.7億元。集資所得中，60%將用作現有項目開發建設；30%將用作償還項目發展的部分現有計息借款；10%將用於一般業務營運及營運資金。

該股預期11月15日掛牌上市。農銀國際和華泰金融控股為聯席保薦人。

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