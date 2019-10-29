港股直擊 即巿股評

中美貿談續有正面進展，推動隔晚美股標普500指數創新高。不過港股今日高開低收，受制兩萬七關口。

恒指高開136點，報27027點，續創9月16日以來新高，並觸及100天線(約27020點)，不過開市後即掉頭，上午倒跌最多113點，反覆受制兩萬七，中午跌106點，午後穿上午低位，曾挫162點，見26729，回試10天線(約26754點)。恒指收報26786點，跌104點或0.4%。大市今日下跌股份比例為57%，上升股份比例為43%。

國企指數報10547點，跌22點或0.2%。

大市成交額788.13億元。

即月期指收市報26726，跌188點或0.7%，低水61點。

A股偏軟，滬指跌0.87%；深成指跌0.57%。

藍籌股方面，騰訊(00700)代理的Switch內地獲批，但同時遭工信部納入電訊業務經營失信名單，股價跌1.6%；友邦(01299)跌0.2%；麥格理料滙控(00005)股價續受壓，收市挫1.3%；恒生(00011)及中銀(02388)遭摩通降目標價外，更把恒生評級降至「減持」，股價分別跌1.1%和0.4%；金沙中國(01928)挫1.7%，為表現最曳藍籌。相反，萬洲(00288)績後獲多家大行升目標，飆5.8%；旺旺(00151)創逾一年高，收市升0.5%；中金指神華(01088)季績勝預期，股價升1%。

焦點板塊

醫藥股：今日見追捧，中生製藥(01177)升1.7%；石藥(01093)續創逾11個月高，收市升1.9%；國藥(01099)升2%；B制歌禮製藥(01672)急彈17.5%；藥明生物(02269)續創逾一年高，收市升5.6%；藥明康德(02359)升1.3%。相反，白雲山(00874)上季盈利大跌兩成半，股價挫半成。

物管股：多股續創新高，包括碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)、綠城服務(02869)、新城悅(01755)、永升(01995)、中海物業(02669)和奧園健康(03662)。另外，濱江服務(03316)升2.6%、和泓服務(06093)升2.2%。

教育股：另一跑出板塊，東方教育(00667)創新高，收市升4.6%；新東方在線(01797)亦破頂，收市飆10.2%；新高教(02001)升5.9%；思考樂教育(01769)尋頂，收市升2.4%。

金礦股：避險情緒下降，金價再度失守1500美元關，累金礦股普遍下跌。招金(01818)挫4.2%；山東黃金(01787)跌2.5%；SPDR金ETF(02840)跌0.8%；紫金(02899)跌0.4%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：今早錄大手上板，股價挫2.9%，成交額18.93億元。傳集團非執董羅肇華配售2250萬股舊股，配售價介乎55.3至56.85元，較昨日收市價58.65元折讓3.1%至5.7%，套現12.4億至12.8億元。

金山軟件(03888)：旗下《仙劍奇俠傳4》，獲得國家新聞出版廣電總局發放版號。不過股價午後見沽壓，收市挫5.1%。

佳景集團(00703)：炒高62.7%，集團出售旗下持有橫琴地皮的佳勝全部股權及股東貸款，作價3億元人民幣(約3.29億港元)。

港股通W股：美團(03690)及小米(01810)昨首日加入「港股通」範圍獲北水追捧，惟今日回吐，分別挫1.8%及3.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。