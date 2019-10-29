港股直擊 即巿股評

神華(01088)首9月少賺2.6%，但中金讚季績比預期佳，股價逆市向上，一度高見16.02元，升2%，新造15.86元，仍漲1%，成交金額3.5億元。

神華首三個月盈利362.5億元人民幣，按年下跌2.57%，每股盈利1.823元人民幣；收入1778.49億元人民幣，按年減少8.36%。

中金發表報告，得益鐵路業務利潤佔比增加，同時煤炭銷售均價走高，配合稅率下跌，令上季業績好轉，故維持「優於大市」評級，目標看25元。

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