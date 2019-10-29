港股直擊 即巿股評

侵侵表示可以較原定時間更早跟中國簽署首階段大部份貿易協議，呢個消息唔單止令道指重上二萬七點，更為標指創新高而助攻。除咗中美貿易協議進度理想之外，美企業績普遍好過預期， 而大部份企業更未有對經濟前景感到悲觀，令資金避險情緒減退，美股做好之際，金價已跌穿1500美元。

恒指今早隨美股高開136點，可惜呢個已經係半日高位，其後內地股市下跌，加埋有人肉熊證之稱嘅特首，喺行政會議前發表講話，港股亦無奈倒跌，最多跌113點，見過26777點半日低位，暫時喺10日線(26744)有啲支持，不過老實講呢條線嘅支持力度有限，26700一穿，話咁易就殺到落去20日線(26406)同50日線(26348)。幸而暫時無乜利淡消息令大市要大大力踩落去。

大笨象(00005)跟騰訊(00700)先後失守重要支持位，兩隻重磅股係跌市最大隱憂，兩股半日合共拖累恒指跌77點，齊齊跌逾1%。大笨象雖然維持派息，但喺股東回報方面擺到明唔會達標，兼且表現其後或出現重大撥備，變相事先張揚發盈警，大行當然加多腳落力唱淡。其實持續嘅社會運動，令本地銀行經營環境變差，今日大摩出咗報告唱淡本地銀行股，恒生(00011)係其中一個被調低目標價嘅對象。至於萬洲(00288)首三季生物公允價值調整後盈利升37%，績後獲多間大行睇好，半日升逾7%，只不過股價裂口跳升後，上半場遺下陰燭一枝，若然下半場維持咁嘅狀態，未有貨想上車都要睇定啲。

資金仍然留戀醫藥股跟物管股，呢兩個板塊一直吸引資金流入，主要係唔受貿易戰影響之餘，亦免疫於經濟周期變化，算係攻守兼備嘅板塊。而大行繼續唱好物管股，令唔少物管股再創新高。可能唔少缸邊友對於破頂股都有畏高症，但阿Man剛好相反，破頂股唔單止進入無障礙通道，亦無任何蟹貨區阻頭阻勢，相對弱勢股，阿Man寧買當頭起。

平安好醫生(01833)有股東批股，配售價較噚日收市價折讓3%有多，半日平安好醫生仍守住配股價，況且之前累計升幅唔少，有股東想食糊亦無可厚非。阿Man認為喺北水撐腰下，平安好醫生只要守住喺55元樓上，都只係短線調整，整固過後隨時再現升勢，之前有跟阿Man低位上車，唔使太急跳車，暫時仍可以持有。至於兩隻W股，北水噚日力追，今日見回吐，不過美團(03690)跌不足2%，跟小米(01810)跌穿9元嘅弱勢無得比，都係嗰句，美團破咗頂上面輕鬆，相反小米蟹貨段段有，醒目缸邊友要炒W股應該識得揀。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)