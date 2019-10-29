港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普料更早時間與中國簽署首階段大部分貿易協議，隔晚美股標普500指數創新高，惟內地A股今早下跌，港股期指結算前夕，今早高開後倒跌，半日挫過百點，險守十天線(現處26745點)收市。

受標指創新高帶動，恒指高開136點，報27027，但已是今早高位所在，隨後港股跟內地股市下跌，累恒指最多跌113點，低見26777，惟十天線暫見支持，大市跌幅略縮，半日最終仍要跌過百點收市。恒指半日收造26784，跌106點或0.4%，國企指數中午收造10556，跌13點或0.13%，大市成交440.65億元。

滙控(00005)與騰訊(00700)為跌市元兇，質低恒指77點，半日分別跌1.6%和1.4%；友邦(01299)亦下滑0.5%；摩通削恒生(00011)及中銀(02388)目標價外，更降恒生評級至「減持」，半日分別跌1.1%和0.9%；太古(00019)為表現最曳藍籌，半日挫2.1%；神華(01088)首9月少賺2.6%，但股價升1.1%；萬洲(00288)首三季生物公允價值調整後盈利升37%，績後獲多間大行睇好，半日揚7.2%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

醫藥股：多隻受追捧，中生製藥(01177)升2.8%；石藥(01093)續創逾11個月高，半日升1.2%；B制歌禮製藥(01672)突落鑊急彈，半日大升17.1；藥明生物(02269)續創逾一年高，中午飆5.3%；昊海生物科技(06826)明天於科創板掛牌，中午升2.9%；但白雲山(00874)上季盈利大跌兩成半，股價今早受壓，中午挫4.6%。

物管股：多隻創新高，昨日獲大和升目標價的雅生活(03319)，最高見過24.15元，刷上市後高位，半日升2.8%；同樣破頂還有綠城服務(02869)、新城悅(01755)、永升(01995)及中海物業(02669)，半日分別揚6%、4.1%、4.2%和0.8%；龍頭碧桂園服務(06098)則升1.2%。

金礦股：避險情緒下降，金價再度失守1500美元關，累金礦股普遍下跌。招金(01818)挫3.3%；山東黃金(01787)跌2.3%；SPDR金ETF(02840)跌0.9%；但紫金(02899)則升0.4%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：今早錄大手上板，半日跌2.5%，中午成交有17.2億元。傳為非執行董事羅肇華持有的Hero Wall Limited，配售2250萬股或2.1%舊股，配售價介乎55.3至56.85元，較昨日收市價58.65元折讓3.1%至5.7%，套現12.4億至12.8億元。

佳景集團(00703)：半日勁升96.1%，出售旗下持有橫琴地皮的佳勝全部股權及股東貸款，作價3億元人民幣(約3.29億港元)。

港股通W股：美團(03690)及小米(01810)昨日首日加入「港股通」範圍，獲北水追捧，惟今早回吐，半日分別挫1.9%及3.3%。