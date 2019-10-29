美國總統特朗普表示，預計會比本來預訂時間更早，與中國簽署首階段大部分貿易協議，避險情緒下降，金價再度失守1500美元關，累金礦股普遍下跌。
招金(01818)現挫3.5%；山東黃金(01787)跌2.1%；SPDR金ETF(02840)跌0.9%；但紫金(02899)則升0.4%。
隔晚金價下挫，一度低見1490.09美元，收市跌0.8%，報1492.51美元，現造1492.49美元，比昨日略跌不足0.1%。
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隔晚金價下挫，一度低見1490.09美元，收市跌0.8%，報1492.51美元，現造1492.49美元，比昨日略跌不足0.1%。
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