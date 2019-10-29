港股直擊 即巿股評

摩通為本地銀行股作壓力測試，預期恒生(00011)面對壓力最大，其次為東亞(00023)，並相信銀行股難跑贏恒指，而行業首選為中銀香港(02388)。

報告指出，政府推行多個政策抵禦經濟下行情況，包括支持中小企及放寬按揭成數，但本港社會運動未有停止跡象，對經濟如樓價、零售及就業等等造成打擊，相信政府推出政策仍難以扭轉經濟下行局面。

摩通壓力測試假設樓價及店舖租金跌三成，寫字樓租金下跌40%，同時潛在資金外流情況作推測，壓力測試顯示，一旦出現上述情況，本地行股2020年盈利潛在下跌24至45%，2021年潛在下滑39至67%，股本回報率則降2.4至5.7個百分點，當中最大壓力是恒生，主要是業務以港元為主，同時淨息差槓桿亦最高，其次為東亞。

摩通又稱，面對淨息差收窄、佣金收入下跌及信貸成本上升等夾擊，估計本地銀行下半年營運利潤會比上半年下跌，並相信會延續至2020年，更料未來6至12個月本地銀行股難以跑贏恒指，因社會運動未來發展能見度仍低。

因此，摩通調整多隻銀行股目標價，行業首選為中銀香港，因在壓力測試下，其資本充足率仍可維持股息回報率5.5至6%，續予「增持」評級，但目標價從37.8元降至30.6元，折合1.1倍明年市賬率。

另外，摩根大通認為恒生業務將面對嚴峻挑戰，故將評級由「中性」降至「減持」，目標價從200元，削至142元，折合估計明年1.6倍市賬率。同時摩通亦將東亞評級維持「減持」評級，目標價由20.6元降至17.2元。

不過，摩通稱大新系已反映現時銀行業經營困難情況，其中大新金融(00440)維持「增持」，因股價不合理地存有四成控股折讓，目標價由29.5元升到36.8元，旗下大新銀行(02356)則續予「中性」評級，但目標價從10.34升至11.7元。

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