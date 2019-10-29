即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(60281)出嚟，雖然miss咗最靚嘅入市位同出貨位(講緊係噚日朝早11點40分)，不過噚日都有唔少位可以入到市，最後一擊就係下畫3點20分嗰一轉，但喺呢一轉入市嘅話，就預咗有過夜嘅心理準備。

噚晚接近10點到，收到台嘅一個message，話「特朗普稱預計將在APEC會議與中國簽署貿易協議，美股標普500指數早段創新高」，心諗隻(60281)無死啦，第二朝一開市就掉走先。到今朝起身開電視時，見到新聞台右下角嘅日經粒數都係升幾十點，恒指唔通今日凶多吉少？

今朝坐巴士返工時喺隧道有啲塞，塞到直頭停咗喺隧道裡面，對我嚟講就無乜嘢嘅，不過坐喺我前面兩位小姐個表情就有啲唔耐煩；而坐喺我隔離嗰位西裝哥仔就扯晒鼻鼾...明白嘅，呢啲天氣就算瞓10個鐘都係覺得未夠嘅。而我就喺巴士上面打住機嘅同時，望住坐喺我對面嗰位小姐隻手錶嘅時間(我係唔帶錶架)，見到9點20分過啲啲，就quit隻game app，開返隻報價app出嚟，見到恒指開市報27027點，升136點。27000點一下子又穿過，唔通就係因為噚晚個消息？係嘅話就唔會穿得嗰27點咁孤寒啦。

返到公司大約9點50分，開晒電視電腦之後，見到news team同事做緊林鄭個live，到我電視有畫面時，見到右下角恒指升幅大為收窄至得10零點。到依家10點22分，恒指已經由升轉跌，做緊26874點，跌17點。

睇返恒指5分鐘圖，今朝高開嗰下其實係無乜點扯高到條SlowSTC(14,3)，跟手恒指就呈高開低收，同步見DMI嘅ADX喺開市頭嗰25分鐘係上揚，即係話今朝早恒指高開低收嗰一下係有力下行，至今SlowSTC(14,3)已經落到去嚴重超賣水平，如果依家將(60281)即時放走嘅話，咁做就實在太蠢。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，噚日恒指高位其實都上過27000點樓上，所以今日見熊證街貨最貼價嘅就係27000至27099點，呢度有相當於394張期指，至於牛證最貼價嘅就係26700至26799點，呢一層係新增街貨層，有相當於149張期指。睇返成個牛熊證街貨圖，熊證喺第二同第三貼價嘅街貨層上，各自都有逾相當於600張期指街貨喺度，估計大家都係見到條100天線同「中期下降軌」頂住27000點呢個位，相信會屢攻不破，所以儲定肥熊喺度。至於牛熊方面，最貼價嗰三層都唔係多貨，講緊最多只有相當於200張期指，但重貨區就係喺26400至26499點，呢度有相當於769張期指。

依家10點32分，恒指做緊26867點，跌23點，雖然點數上係靠近牛證區，但見5分鐘圖上SlowSTC(14,3)始有低位回升跡象，就比多少少時間再睇吓個市再彈可以彈到有幾高，再決定(60281)去或留。

無貨想追？不了，都係企喺側邊睇吓個市點爆先再算。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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