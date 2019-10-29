港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美貿易首階段協議好事近，道指收市升132點，報27090點；標普500指數創歷史新高。港股昨日升逾兩百點後，今早升過百點後一度倒跌，二萬七附近見阻力。

恒指高開136點，報27027，見近一個半月高位，惟之後隨即掉頭向下，暫時見最多倒跌23點，報26868。截至9時56分，恒指升6點，報26897。

國企指數高開70點，最新升33點，報10602。

A股窄幅個別走，上證指數現報2970，跌9點或0.3%。

騰訊(00700)升0.2%，報322.6元。

友邦(01299)績後昨日受追捧，今早高開1.9%，報79元，惟最新倒跌0.1%，報77.4元。

平保(02318)昨日在90元水平喘穩，最新升0.9%，報91.9元。

滙控(00005)業績差過市場預期，昨日挫逾2%，今早沽壓未止，最新跌1.6%，報59.3元。

國壽(02628)今日公布季績，早前已發盈喜，最新升近1%。

多隻本地藍籌今早跑輸，太古(00019)挫逾2%；九倉置業(01997)挫近2%；中銀香港(02388)及恒生(00011)跌逾1%。摩通將恒生評級降至「減持」，目標價由200元削至142元。

醫藥股普漲，中生製藥(01177)升近2%；藥明生物(02269)急升6%；方達控股(01521)創新高。

美團(03690)及小米(01810)昨日首內納入「港股通」受北水追捧，最新則回吐逾1%。