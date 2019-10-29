港股直擊 即巿股評

中興(00763)第三季純利大升3.7倍，更料全年有望虧轉盈，股價先跌後喘穩，一度跌2.3%，低見21.05元，新造21.55元，無升跌，成交金額6487萬元。

集團公布，第三季純利按年回升3.7倍至26.57億元人民幣；並預計全年扭虧為盈，今年盈利將介乎43億至53億元，而去年虧損69.84億元。

至於鐵塔(00788)現升0.6%；中國通信服務(00552)則跌0.4%；京信通信(02342)下滑0.6%。

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