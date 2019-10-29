重要通告 港股直擊

太陽城集團(01383)公布，收購菲律賓上市公司SunTrust的51%權益，代價1.66億元；另以25.5億披索認購25.5億股新SunTrust股份。

SunTrust將為一項主酒店娛樂場的唯一及獨家經營商，主酒店娛樂場將為菲律賓馬尼拉娛樂城一座五星級酒店及娛樂場綜合大樓，預計於2023年前投入營運。透過收購事項及股份認購事項投資SunTrust，標誌着太陽城進軍菲律賓娛樂場及娛樂事業的第一步，並與集團在東南亞地區的整體旅遊相關業務發揮協同效益。