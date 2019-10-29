瀋陽公用發展股份(00747)宣布，以3.21億元(人民幣．下同)收購三河京郊房地產開發之78%股權。
三河京郊房地產開發現時從事一項名為天子莊園之物業開發項目。此為一項大型住宅開發項目，涉及於三河市燕郊國家高新技術產業開發區內京哈路北側總面積約30.02萬平方米之多幅土地上進行開發。
該項目分為5期開發。於公告日期，第1期至第4期之開發已經完成，而第5期之開發則正在進行。該項目第5期待建物業總建築面積為2.82萬平方米，包括4座住宅大廈，共供應288個住宅單位及地庫189個停車位。
瀋陽公用發展股份(00747)宣布，以3.21億元(人民幣．下同)收購三河京郊房地產開發之78%股權。
三河京郊房地產開發現時從事一項名為天子莊園之物業開發項目。此為一項大型住宅開發項目，涉及於三河市燕郊國家高新技術產業開發區內京哈路北側總面積約30.02萬平方米之多幅土地上進行開發。
該項目分為5期開發。於公告日期，第1期至第4期之開發已經完成，而第5期之開發則正在進行。該項目第5期待建物業總建築面積為2.82萬平方米，包括4座住宅大廈，共供應288個住宅單位及地庫189個停車位。
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