港股直擊 即巿股評

隔晚標普500指數創歷史新高，市場憧憬中美貿易首階段協議好事近，港股短期料續在二萬七附近爭持。

周一美股三大指數集體收高，道指收市升132點或0.49%報27090點；標普500漲0.56%報3039點，創歷史收市新高。科技股領漲，納指升1%報8325點。蘋果漲1%再創收市新高。微軟漲2.5%；谷歌升近2%。

美中兩國接近達成貿易協議。美國總統特朗普表示，預計會比本來預訂時間更早與中國簽署第一階段貿易協議的很大部分，但沒有詳細說明具體時間。另外，對於標普500指數觸及歷史新高，特朗普在社交媒體帖文說，這是就業及退休金的重大勝利，更是每個人的勝利；又說美國做得很好，甚至殺了長期通緝的伊斯蘭國首領殺人犯巴格達迪，認為美國較之前任何時間都強，而且有很大的向上潛力。

中概股亦多數收漲，阿里巴巴漲2.5%，京東漲1.8%；內地區塊鏈概念續熱炒，迅雷漲18.3%，兩日累飆1.45倍；中網在線再漲12.2%。籮筐技術漲14.63%。樂居漲16.5%。拼多多漲4.26%；胡潤80後白手起家富豪榜發布，拼多多黃崢以1350億元人民幣蟬聯80後白手起家首富。

美聯儲將從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預計該機構將在周三宣布減息25個基點。本周，全球投資者還將關注日本央行和加拿大央行會議。除了FOMC決議之外，本周最重磅的數據當屬美國非農就業報告。

英國脫歐消息方面，歐洲理事會主席圖斯克周一宣佈，歐盟同意英國脫歐期限延遲至2020年1月31日，預計該決定將通過書面形式正式確定下來。這意味英國再次避免無協議脫歐的險情。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)昨日公布季績後捱沽，隔晚其ADR再向下，折合港元計收報59.72元，較本港收市低0.53元；騰訊(00700)ADR收報322.19元，高0.19元；國壽(02628)ADR收報19.85元，高0.15元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.15元，低0.03元；中石油(00857)ADR收報4.12元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.72元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.63元，低0.22元；聯通(00762)ADR收報7.96元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.48元，高0.03元。

ADR港股比例指數報26904，較周一恒指收市高13點。恒指收報26891點，升223點或0.8%。

焦點股份

萬洲國際(00288)：昨日收市後公布首三季，生物公允價值調整後盈利8.74億美元，按年增長37%，每股盈利5.95美仙。

中興通訊(00763)：宣布第三季純利26.57億元(人民幣.下同)，按年增長3.7倍。中興預期2019年全年業績扭虧為盈，預計全年純利43億至53億元，去年同期則虧損69.84億元。

青島啤(00168)：公布首9個月盈利25.86億元人民幣，按年增兩成三，期內，營業收入升5.3%。

粵海投資(00270)：公布首9個月盈利41.43億元，按年下跌2%；期內收入按年升14%。

通達集團(00698)：公布9個月營業額按年增長1.1%。若撇除去年3月中分拆的手提電腦業務，營業額則增長2.4%。單計第三季，營業額按年增長12.7%。

贛鋒鋰業(01772)：公布首三季盈利3.29億元，按年大跌六成六。

國壽今日公布季度業績，公司早前已發盈喜，預料首三季股東應佔溢利按年飆升1.8倍至2倍，最多賺596.07億元人民幣。