即巿股評 港股直擊

自10月中中美貿易談判略有成果後，市場未有太多的消息刺激，走勢相對淡靜，上周恒指只有不足400點的波幅，資金轉移留意部份有概念的股份身上。上交所及深交所於18日發出通知，指本港上市的「同股不同權」公司將納入港股通，28日(本周一)生效，消息刺激美團(03690)及小米(01810)等股份造好。其中美團於上周一高見97.4元的上市新高，其後於高位徘徊，在窩輪市場上，資金亦積極流入美團認購證上，不論是以過去一個或兩個星期計，美團認購證都是三大資金流入的資產之一，證明有投資者作相關部署。

市場上有不少美團認購證供投資者選擇，有一個有趣的現象想跟大家分享，就是有部分價內的美團認購證(即行使價比現價高的認購證)的槓桿會比價外證還要高。一般來說，投資者傾向選擇價外證，主要原因是希望獲得較高的槓桿效應，但美團認購證中以有部分價內證的槓桿更高，為甚麼會有這個現象呢？投資者又應該如何作出選擇呢？

美團股價今年升幅明顯，年初至今有1倍升幅，跟3個月前比亦有50%的升幅，股價的上升令市場上的價外證轉趨價內，發行商需要推出行使價更高的產品，但因為因滿足上市規則對新上市產品發行的相關規定，例如年期最少要6個月或以上，另外上市價最少要0.25元，換股比率亦有一定限制，所以發行商在發行部分新產品時有需要把年期訂得較長以符合相關規則，這些較長年期的產品雖然是較價外，但槓桿計算起來比現有較短期的價內證為低。

投資者在選擇相關認購證時首先明白買賣窩輪的初心是希望利用產品的槓桿效應捕捉相關資產品的走勢，所以如果年期不是太短的話，價內的認購證都是可考慮的選擇。如觀察市場上換股比率50兌1的認購證，行使價88元附近的價內證有約5倍實際槓桿，反觀行使價98元甚至108元的價外證實際槓桿只有4倍。而以近日資金流向來看，這類行使價88元附近、明年4月到期的中期價內證早前的確有資金關注，投資者如欲考慮這個條款，可留意當中槓桿最高的美團購(11183)，行使價88.33元，明年4月到期，實際槓桿約5倍。另外，市場上亦有一些槓桿更高的10兌1輪可選擇，例如美團購(11860)，行使價112.88元，明年4月到期，實際槓桿約6.3倍，是行使價94至114元之間的產品中槓桿最高，但投資者亦要留意此類10兌1產品的面值相對較高，一格買賣差價較大($0.005)，因此在部署時要權衡哪種條款適合自己。如即日短線部署不希望付出較大差價，可考慮面值較低、約5倍槓桿的購證11183；如中線過夜部署捕捉股價一段時間的趨勢，則可留意購證(11860)。



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