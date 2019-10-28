港股直擊 即巿股評

內地四中全會展開，加上美股上周五走高，港股全日造好，收市升223點，為9月16日以來收市最高，成交有809.86億元。

北水流入加快，由上周五的4.57億元，大幅增至27.34億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)和小米(01810)首日納入「港股通」，全日分別錄19.55億及5.16億元淨入，為北水淨入最多首兩隻個股；安踏(02020)全日亦錄2.18億元淨買。

騰訊(00700)也錄4.13億元淨入；新東方在線(01797)也有1.17億元淨買；但舜宇(02382)卻有4076萬元淨走。

季績差過預期的滙控(00005)，全日有9000萬元淨入；平保(02318)也有4100萬元淨買，但建行(00939)全日有2.5億元淨走，為北水最多淨走個股。

廣汽(02238)全日有1.06億元淨買；吉利(00175)獲大摩調升目標價及評級，全日錄8182萬元淨入；長汽(02333)上季多賺5倍，獲多家大行升目標，股價飆13.9%，但反有1.39億元淨走。

另外，新城(01030)全日錄1.04億元淨走；東陽光藥(01558)則有6119萬元淨沽；金風科技(02208)也有3094萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:美團、建行、騰訊、平保、小米、安踏、長汽、滙豐、新城及吉利。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:美團、騰訊、小米、長汽、舜宇、東陽光藥、新東方在線、平保、廣汽及金風。