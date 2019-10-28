港股直擊 即巿股評

美股上周五晚上升，市場憧憬中美首階段貿易協議部分內容接近共識。內地四中全會展開，中港股市今日造好。

恒指高開110點，開市後升幅曾縮至95點，見26762點全日低，之後走強，曾升338點，見27005點，一度重上兩萬七，中午升316點，午後受制兩萬七，升幅收窄。恒指報26891點，升223點或0.8%，為9月16日以來收市新高。大市今日上升股份比例為54%；下跌股份比例為46%。

國企指數報10569點，升103點或1%。

大市成交額809.86億元，為10月16日以來新高。

即月期指收市報26914，升228點或0.85%，高水23點。

滬指收市升0.85%；深成指升1.46%。

美國道指期貨最新升58點，報26962。本周美國將公布第三季GDP，英國逼近脫歐「死線」。另外美國、英國和日本等主要央行將議息。

藍籌股方面，友邦(01299)上季新業務價值增1%，股價升3.7%；騰訊(00700)回升1.7%。相反，滙控(00005)第三季表現遜預期，股價挫2.3%；恒生(00011)跌0.7%；長和(00001)跌0.5%；新世界發展(00017)跌0.7%。

焦點板塊

汽車股：長汽(02333)上季多賺5倍，獲多家大行升目標，股價飆13.9%；吉利(00175)獲大摩升評級，股價升3.5%；東風(00489)升4.1%；廣汽(02238)升4.5%；比亞迪(01211)升2.2%。零件商耐世特(01316)飆6.8%；敏實(00425)升3%。

物管股：多隻中資物業管理股創新高，包括：碧桂園服務(06098)、綠城服務(02869)、雅生活(03319)、中海物業(02669)、永升(01995)、新城悅(01755)和奧園健康(03662)。另外，佳兆業美好(02168)升0.2%。不過，半新股鑫苑服務(01895)創新低，收市跌3.2%。

醫藥股跑出，石藥(01093)創逾11個月高，收市升1.2%；藥明生物(02269)創逾一年高，收市升5.5%；藥明康德(02359)升2%；東陽光藥(01558)創逾一年高，收市升7.1%；微創醫療(00853)升6.2%；威高(01066)升5.6%；半新股方達(01521)升7.3%；三生製藥(01530)升3.3%。國藥控股(01099)首三季純利升12%，股價升3.2%；中生製藥水01177)升1.2%。

區塊鏈概念股：國家主席習近平上周發言稱要加大區塊鏈發展力度，概念股全線飆升，雄岸科技(01647)升18.6%；桐成控股(01611)飆20.8%；美圖公司(01357)升7.4%；柏能(01263)升11%。另外，眾安在綫(06060)升8.7%。

焦點股份

同股不同權股份：美團(03690)和小米(01810)首日納入「港股通」，美團曾見97.15元逼近上市高位，收市升3.5%，成交36.56億元創兩周高；小米升1.4%。

粵海投資(00270)：今日公布季度業績，放榜前股價創新高，收市升1.8%。

半新股：上周五創新低的Platt Nera(01949)午後狂彈，收市飆1.22倍。相反，向中國際(01871)尋底，收市挫15.6%；滔搏(06110)低收0.4%，連跌第六日。

亞盛醫藥(06855)：今日上市，以近全日低位收，報37.6元，較招股價高9.9%，不計手續費，一手賺340元。

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