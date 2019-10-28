即巿股評 港股直擊

本周可謂金融市場的「超級周」，中美貿談進展、周三美國先公布Q3 GDP初值、當晚美聯儲議息，孰鷹孰鴿必觸動市場，由於周五將公布非農數據，鮑威爾較有可能模稜兩可。

另外，周四日本議息，同日英國10月31日脫歐亂局發展吸睛，要看歐盟是否同意延長脫歐期限明年1月31日。此外，約翰遜領導的國家安全委員會，將於今個星期作出最後決定，批准內地電訊設備商華為，參與英國5G網絡建設的非核心部分。

內地方面，四中全會今日起至周四(31日)在北京召開，周四公布官方PMI數據，且看能否勝預期返回50水平。

本港方面，周三期指結算，周四特區政府公布第三季經濟增長的預先估計數字，料按季再呈負增長，即步入技術性衰退。建行(00939)等中資金融股派季績。

作為投資者，如何衡量以上因素對股市影響之權重，即使專業分析師，同一因素看法也可完全不一，雜音經常干擾我們，也令我們經常花了不應花的時間。

依EJFQ系統數據，恒指短期偏向好的發展機會較大，強勢股指數續高於弱指，RRG輪動圖(周線)顯示恒指剛進入領先方格，另外勢頭轉強藍籌數目正在增加；恒指的拋物線SAR自10月11日反向後，一直未出現反手造淡訊號。

上期建議小敲小米(01810)牛證，算是偷雞成功，兩隻牛證均曾升逾兩成半，大部分時間升一成半；美團(03690)始終無蟹貨，較宜坐，跟得太貼意義不大。

羅崇博（杜比）