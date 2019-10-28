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祈耀年:個人願景長期留任滙控CEO

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滙豐控股(00005)祈耀年(Noel Quinn)以集團臨時行政總裁身份主持電話會議，對於新任行政總裁接替工作，他表示，人選由董事會決定，亦承認自己在侯選人之列，並稱個人願景是長期留任(considered long term)。

由於祈耀年亦在董事會之列，故他不願透露董事會的鄰選工作進程，僅重申8月宣布總裁換人時，滙控已表明希望在6至12個月內完成招聘程序。

祈耀年又稱，上任數個月至今，一直與內部溝通，研究如何提升滙控各業務的營運效率，包括如何改善歐美地區的回報，及簡化集團架構等。

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