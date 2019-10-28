即巿股評 港股直擊

美股上周五做好，美國貿易代表處表示，中美首階段協議內容接近搞掂，港股今早重上二萬七水平，見個半月高位。恒指高開110點後，升幅曾略為收窄至95點，見半日低位26762點，其後升幅再次擴大，最多升338點，見過27005點半日高位。中午恒指報收26983點，升316點；國指則升103點，中午報收10569點。

今個星期將會係聯儲局議息，目前利率期貨顯示，減息機會高達九成，不過議息後嘅聲明先係戲肉，過往幾次鮑爺都係減完息後放鴿，呢吓不得不提防。睇番幾隻重磅股，至勁係友邦(01299)，半日升逾4%，主要係上季新業務價值增值1%，差少少可以重上100日線，若能重上80元，友邦可以確認轉勢，走出區間移動範圍。

市場焦點係今日派成績表嘅大笨象(00005)，集團公布第三季列脹基準除稅前利潤按年跌18.3%，但未有提及裁員計劃，半日暫升0.7%。只不過份業績顯著倒退，睇怕下半場返嚟，股價一定要嘔突落番去，留意60元呢個支持不容有失，再跌穿60元，大笨象走勢又回復疲弱。

至於本地本主佬有回吐，新嘅樓按放寬安排只係二手樓受到刺激，過往一周多個私人住宅睇樓量上升，二手市場回暖，似乎都唔關發展商事，暫時點睇都唔覺佢哋有乜着數。反而持續嘅社會運動，確切地影響本港零售業，各大地主佬旗下嘅商場，肯唔肯減租共渡時艱都好，若然以營業額掛鈎嘅商場，旗下租金收入定必受損。本地地主佬上周急升過後，強勢實難持續。

阿Man數嚟數去都係鍾意物管股同埋醫藥股，無論貿易戰發展如何，受影響較少，同時亦受經濟周期影響有限，至怕係醫藥股有政策左右，但龍頭醫藥股調整過後，始終可以重新上路，因為行業如何改革都好，最後贏家一定係龍頭企業。而物管股則高處未算高，輕資產加上穩定現金流，係物管股嘅殺手鐧，呢個板塊值得逢回吐吸納，呢樣阿Man都講咗N咁多次。

今日開始北水放閘可買W股，美團(03690)跟小米(01810)當然可受惠，不過要二選一，定必揀無蟹貨嘅美團，至於小米點解咁運滯，今日阿Man喺信報嘅《金融街密語》有詳細解讀，高位買咗小米想見家鄉，睇怕有北水亦幫你唔到。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)