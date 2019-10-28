熱門：

今日 13:07 港股直擊 香港財經 國際財經

滙控第三季炒房稅前利潤跌三成

放大圖片

滙豐控股(00005)公布，第三季經調整稅前盈利53.48億元(美元‧下同)，按年下跌12.21%。其中環球銀行及資本市場(俗稱炒房)經調整稅前盈利下跌三成。

今年第三季，零售銀行及財富管理業務盈利貢獻最大，經調整除稅前利潤16.96億元，按年跌18.15%；工商金融業務稅前盈利16.32億元，減少11.16%；環球銀行及資本市場稅前盈利12.41億元，跌29.69%。

至於企業中心經調整除稅前盈利6.56億元，按年飆升1.02倍；環球私人銀行稅前盈利1.23億元，增長32.26%。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads