滙豐控股(00005)公布，第三季經調整稅前盈利53.48億元(美元‧下同)，按年下跌12.21%。其中環球銀行及資本市場(俗稱炒房)經調整稅前盈利下跌三成。
今年第三季，零售銀行及財富管理業務盈利貢獻最大，經調整除稅前利潤16.96億元，按年跌18.15%；工商金融業務稅前盈利16.32億元，減少11.16%；環球銀行及資本市場稅前盈利12.41億元，跌29.69%。
至於企業中心經調整除稅前盈利6.56億元，按年飆升1.02倍；環球私人銀行稅前盈利1.23億元，增長32.26%。
滙豐控股(00005)公布，第三季經調整稅前盈利53.48億元(美元‧下同)，按年下跌12.21%。其中環球銀行及資本市場(俗稱炒房)經調整稅前盈利下跌三成。
今年第三季，零售銀行及財富管理業務盈利貢獻最大，經調整除稅前利潤16.96億元，按年跌18.15%；工商金融業務稅前盈利16.32億元，減少11.16%；環球銀行及資本市場稅前盈利12.41億元，跌29.69%。
至於企業中心經調整除稅前盈利6.56億元，按年飆升1.02倍；環球私人銀行稅前盈利1.23億元，增長32.26%。
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