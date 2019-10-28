港股直擊 即巿股評

中美首階段協議部分內容據報接近談妥，推動美股上周五晚上升，中港股市今早造好。

恒指高開110點，開市後升幅曾縮至95點，見26762點暫時低，之後走強，曾升338點，見27005點，重上兩萬七，為9月16日以來新高。恒指中午收報26983點，升316點或1.2%，大市成交額447.27億元。

國企指數報10569點，升103點或1%。

滬指半日升0.72%；深成指升1.38%。

藍籌股方面，友邦(01299)上季新業務價值增1%，半日飆4.2%；騰訊(00700)回升1.6%；滙控(00005)半日升0.7%，集團中午公布第三季列賬基準除稅前利潤按年下跌18.32%。相反，長和(00001)跌0.6%；新世界發展(00017)跌0.4%。

焦點板塊

汽車股：長汽(02333)上季多賺5倍，獲多家大行升目標，半日飆11.9%；吉利(00175)獲大摩升評級，半日飆4.2%；東風(00489)升3.3%；比亞迪(01211)升1.7%。零件商耐世特(01316)飆升7.6%；敏實(00425)升2.4%。

物管股：多隻中資物業管理股創新高，包括：碧桂園服務(06098)、綠城服務(02869)、中海物業(02669)、永升(01995)、新城悅(01755)和奧園健康(03662)。另外，雅生活(03319)升5.9%；佳兆業美好(02168)升2.6%。

區塊鏈概念股：國家主席習近平上周發言稱要加大區塊鏈發展力度，概念股全線飆升，雄岸科技(01647)飆25.6%；桐成控股(01611)飆31.6%；美圖公司(01357)升15.4%；柏能(01263)飆14%。另外，眾安在綫(06060)升10.6%。

焦點股份

同股不同權股份：美團(03690)和小米(01810)首日納入「港股通」，美團曾見97.15元逼近上市高位，半日升6.8%；小米升1.9%。

粵海投資(00270)：今日公布季度業績，放榜前股價創新高，半日升1.3%。

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