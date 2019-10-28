港股直擊 即巿股評

上個星期喺日線圖上畫咗支好細支嘅「旗形」出嚟，「旗形」有個特色就係不論「三角旗」定「長方旗」都好，喺旗身爭持完之後就會再繼續按此前嘅方向行，即按旗桿(上升形態)上行。只係基於今個星期一至四(10月28日至31日)四中全會開幕，唔知市會有咩事發生，免得樂極生悲啫。

依家9點58分，恒指做緊26822點，升155點，比今朝開市時升幅略為擴大，日線圖上見恒指連續三個交易日嘅低位一度穿低過10天線，今日就成粒燭完全企於10天線(26709點)之上，反映咗條10天線嘅短期支持力度不錯，下方SlowSTC(14,3)雖然仍然處於超買水平，但%K線升穿%D線係一種利好訊號，若後大市喺稍後嘅時間受到個股季績做好或四中全會有好消息出爐刺激的話，下一步上返27000點，即約100天線(27021點)附近，亦不足為奇；要防嘅就係由今年4月高位開始一直延伸落嚟嘅一條中長期「下降軌」，依家度落去其實同27000點/100天線呢個水平都差唔多，似乎短期嚟計都係以27000作目標先。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，下方牛證再見一層新增街貨，就係26600至26699點，呢度就只有7張期指，估計都係呢個位太貼價且要過夜，就算夠膽買入呢個位，都未必夠薑揸咁多。至於上方最貼價嘅仍然都係26800至26899點，呢度有相當於286張期指，按依家10點10分恒指最高暫時見過26869點計，其實恒指已經踩入咗呢一層嘅範圍；再換另一個以50點為一層嘅街貨圖睇，見到26800至26849點呢度係一張期指街貨都無，即係話呢一層所有嘅街貨根本就聚晒喺26850至26899點呢度，不過，以恒指暫時高位計，都已經踩到上呢個範圍。

即使牛熊兩邊各自拎多一層街貨比嚟比較，都係上方熊證街貨多啲，恒指牛(60281)，收回價26400點，同現價有逾400點差距，同一收回水平嘅牛證之中槓桿最高，小心嘅係逾13%嘅街貨(不過20%嘅都仲有偈傾嘅)，吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落返去超賣位時先好入場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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