即巿股評 港股直擊

上星期恒指在26844和26491的353點窄幅區間爭持，到了周五(25日)以26667水平收市，一周微跌52點或0.19%。恒指不但創逾三個半月的一周最窄波幅(7月1至5日的四個交易日，全周波幅僅293點)，全周總成交額亦只得3429億元，成為9月30日至10月4日(同樣只有四個交易日)以來的一周最低水平，屬於典型的「買賣兩閒」，反映市況缺乏明確方向。

但港股收市後，傳媒報道，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)通電話，這是中美自本月10至11日的第十三輪高級別經貿磋商達成首階段協議後的通話。中國商務部表示，雙方確認（首階段協議）部分文本技術性磋商基本完成，並且同意妥善解決各自的核心關切。美國貿易代表處（USTR）的聲明提到，雙方在討論主要議題取得進展，已接近敲定首階段協議的一些部分，今後會持續磋商。總統特朗普則指出，美中貿易談判進展良好，預期11月出席智利的亞太經合組織(APEC)峰會期間，與中國國家主席習近平簽署協議。

港股本周能否繼續受惠中美首階段協議有進展的消息仍待觀察，不過，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，於10月14日升穿反映弱勢股買盤的弱勢股指數，四日之後衝至43.7%的近6個月以來最高水平才出現回調，上周五仍報40.5%的近期相對高位，較弱勢股指數高達27.4個百分點，代表恒指短期急跌的機會不大。

此外，恒指10天線早在前個星期五就升穿了20天線，發出指數已短期見底訊號（本欄多次提到，恒指10天線升穿/跌穿20天線，是指數短期見底/見頂的可靠訊號），從這兩條平均線近期的形態來看，可排除見底訊號「誤鳴」。

更值得一提的是，EJFQ用戶如果有留意，上周一的恒指圖表仍顯示，10月17至22日的連續四個交易日，恒指陰陽「燭身」都有小段突出了以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂線。但最新圖表可見，該四支「燭身」已差不多完全進入了由7月初形成的TrendWatch下降通道，代表通道的傾斜角度收窄，亦即是恒指的技術走勢開始改善，甚至可能醞釀轉升勢。

上周三「搏拳實錄」講到，相信恒指回調到26500至26700點的成交量密集區內應找到支持，老徐考慮到時便short put，為手上的26800點short call砌一個新short strangle，取代原本的25600點short put。

然而，老徐當日check價，稍嫌26400點short put只有約160點期權金不夠吸引而沒有做；現在回頭看，老徐或已錯過機會為原有的short strangle倉位「加固利潤」。

老徐