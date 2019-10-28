吉利(00175)獲大摩上調目標價，股價今早造好，暫是升幅最大藍籌，一度揚4.5%，新造14.78元，仍升4.2%，成交金額1.5億元。
大摩發表報告，從渠道獲悉，估計10月銷售有驚喜，故將評級由「持有」升至「與大市同步」，目標價由8元升至12.5元。
長城汽車(02333)上季純利大升逾5倍，股價急揚12.7%；華晨(01114)也彈升3.8%；廣汽(02238)升3.4%；東風(00489)漲2.5%。
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