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【異動股】吉利揚逾4%藍籌最叻 獲大摩升級提價

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吉利(00175)獲大摩上調目標價，股價今早造好，暫是升幅最大藍籌，一度揚4.5%，新造14.78元，仍升4.2%，成交金額1.5億元。

大摩發表報告，從渠道獲悉，估計10月銷售有驚喜，故將評級由「持有」升至「與大市同步」，目標價由8元升至12.5元。

長城汽車(02333)上季純利大升逾5倍，股價急揚12.7%；華晨(01114)也彈升3.8%；廣汽(02238)升3.4%；東風(00489)漲2.5%。

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