即巿股評 港股直擊

恒指上周五以全日高位開市，高開低走，全日波幅174點。恒指收報26667點，跌130點或0.49%，成交金額 671.59億元。國指收報10466點，跌66點或0.63%；上證收報2954點，升14點或0.48%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，收市水平失守10 SMA，波幅及成交都收窄。MACD快慢線正差距收窄，走勢放緩。全日上升股份 798隻，下跌 787隻，整體市況優於指數。

多家內銀都公布了第三季業績，其中重慶農村商業銀行(03618)首三季營業收入199.91億元人民幣，增長1.24%；盈利86.28億元人民幣，按年上升17.63%，增幅優於不少同業。扣除非經常損益後盈利78.34億元人民幣，按年增長6.95%。截至9月底資本充足率13.65%，一級資本充足率11.18%，核心一級資本充足率11.17%。

友邦保險(01299)第三季按固定滙率基準新業務價值上升1%，達到9.8億美元，新業務價值利潤率增加6個百分點，升至67%，扣除香港業務，新業務價值增長14%。期內年化新保費減少8%，跌至14.44億美元。總加權保費收入上升8%至81.68億美元。集團首三季按固定滙率基準新業務價值按年上升13%，達到32.55億美元，新業務價值利潤率66%，上升6.1個百分點，年化新保費上升3%，達到48.87億美元，總加權保費收入上升14%，升至245.73億美元。

集團表示，香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字下跌。本地客戶新業務價值的雙位數字增長，被來自內地訪港客戶的新業務價值下跌抵消，情況與7月及8月整體訪港旅客人數下跌走勢大致相若。內地全資擁有的業務繼續帶動非常強勁的新業務價值增長，期內成為各市場中增長最迅速的業務。

美國貿易代表處表示，與中方在主要貿易議題上的磋商取得進展，接近敲定首階段協議的部分內容，消息利上周五美股三大指數表現。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破10月18日高位26985點，指數或會調頭回軟，呈先高後低走勢。

本周投資市場將有多個焦點，先是有多間企業將會陸續公布第三季業績，然後是中國四中全會召開，美國聯儲局議息及APEC會議等，都值得投資者關注。

個股

海爾電器(01169)的主要業務為製造及銷售洗衣機及熱水器，銷售和分銷家電及其他產品，提供售後及其他消費者增值服務，及提供物流服務。

集團在2019年中期錄得收入41.18億元人民幣，按年下跌 2.7%，毛利率為17.8%，按年上升0.9個百分點，主要得益於高毛利率的洗衣機和熱水器業務佔比提升，以及洗衣機和渠道服務業務毛利率的提升。經調整經營利潤為19.55億元人民幣，按年上升6.9%，主要受惠於洗衣機及熱水器業務利潤的增長。股東應佔溢利為18.06億元人民幣，按年上升8.2%。

集團現價市盈率 14.17倍，周息率1.735%。股份上日收報21.9元，上望26.2元，止損設於19.96元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師