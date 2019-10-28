港股直擊 即巿股評

本周外圍大事多，包括美聯儲議息及英國脫歐亂局，另外內地PMI數據公布以及公司季度業績亦影響大市。

上周五美股三大指數均逼近歷史收市高位，中美貿易談判傳來好消息，美國貿易代表處稱，中美首階段協議部分內容接近談妥。道指收市漲152點或漲0.57%，報26958點，標普500升0.41%，報3022點，納指漲0.7%，報8243點，英特爾大漲8.1%，領漲道指；蘋果漲1.23%，繼續創收市新高；特斯拉漲9.5%，兩日累漲近30%。全個星期計，道指漲0.7%，納指漲1.9%，連漲四周；標普500升1.2%，連漲三周。Alphabet及蘋果將於本周一及周三公布季績。

據CME「美聯儲觀察」，美聯儲10月減息25個基點至1.50%-1.75%的概率為94.1%，維持當前利率的概率為5.9%；到12月減息25個基點至1.50%-1.75%的概率為70.6%，減息50個基點的概率為25%，維持當前利率的概率為4.4%。

中共四中全會定於周一(28日)至周四(31日)在北京召開。此外，中央政治局10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，習近平強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起着重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

在美股的中概股區塊鏈板塊集體大升，迅雷大漲107.8%，第九城市漲22.2%，中網在線漲17.8%，

英國首相約翰遜表示，將由歐盟來就延遲脫歐進行決定，在10月31日脫歐仍是可能的。英國《衛報》則報道，歐盟計劃同意延長脫歐期限至2020年1月31日。

油價持續升勢，連續第4日上升。紐約12月期油收報每桶56.66美元，升43美仙，升幅0.76%。

英國《周日倫敦時報》報道，首相約翰遜領導的國家安全委員會，將於今個星期作出最後決定，批准內地電訊設備商華為，參與英國5G網絡建設的非核心部分。

本地方面，特區政府將於周四公布第三季經濟增長的預先估計數字。財政司司長陳茂波表示，繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

ADR港股比例指數報26774 ，較上周五恒指收市高106點或0.4%。恒指周五收報26667點，跌130點或0.5%。

焦點股份

友邦保險(01299)今早公布，截至9月底止的第三季，按固定滙率基準新業務價值上升1%，至9.8億美元；扣除香港業務，新業務價值增長14%。

在港上市的同股不同權股份(簡稱W股)將於今日正式納入「港股通」，北水可買賣小米(01810)、美團(03690)股票。

萬洲國際(00288)今日公布第三季度業績。