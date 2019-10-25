今日 03:23
香港財經
港股直擊
夜市期指收報26786點，升100點，較昨日恒指收市26667點，高水119點，成交15681張。
夜市國指期貨收報10523點，較昨日國指收市高水57點。
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百威盈利挫23% 內地夜場滯銷
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二手樓價指數九連挫 有望止跌回穩
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