即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局下周議息，總統特朗普一如既往搶先「發功」，要求減息或推出刺激經濟措施。於各國央行都十分積極振興經濟之際，特朗普有此想法並不為奇，但原來過分依賴「央媽」，反而可能是風險所在。

國際貨幣基金組織(IMF)10月中發表《全球金融穩定報告》(Global Financial Stability Report)，警告低利率環境引起投資者對孳息率的過度追求，已導致包括美國股市在內的風險資產估值過高。當市場認為估值過高，便有機會突然出現急劇調整，不過，投資者似乎深信聯儲局以至環球其他央行，於金融市場震盪時必然會快速地採取應對措施，儼然為防止股市大幅下跌提供「隱性保險」。

正因為對眾央行的紓困手段「信心滿滿」，使投資者忽視了全球經濟前景存在的不確定性。IMF認為，自今年4月開始，企業獲利前景負面因素增加，從基本面估值角度分析，股市理應下調，美國各大股指卻仍然上揚，正反映上述風險。事實上，標普500指數周四(24日)續造好，只需要再漲約0.6%，便已破頂。

IMF的「溫馨提示」並非危言聳聽，若以股神畢非德提倡的美股總市值相對GDP比率衡量，亦得出「估值偏高」的結論。

市值對GDP比率是一個類似量度整個經濟體市銷率(P/S)的數據，按其均值回歸(mean reversion)特性，從而判斷大市所處估值是否便宜，以及對中長期回報率的影響。

以接近包含美國所有股份的Wilshire 5000指數計算，其總市值對GDP(註：以IMF預測2019年美國GDP達21.44萬億美元為基礎)比率升至143.2%，高於歷年平均值約2.16個標準差；且較美股對上一次最長牛市(1990年10月到2000年3月)巔峰142.9%，還要多出0.2個百分點。按此觀之，美股現時估值已異常偏高。

當然，升市莫估頂，畢非德的老師格拉罕(Benjamin Graham)有句名句：「市場短期是一個投票機，但長遠是一個秤重器。」故此，儘管目前美股估值極貴，長遠回報吸引力一般，卻不代表短期內將下瀉，尤其從標指中長線市寬及成分股創52周新高比例等指標推算，市底仍佳。

美股偏貴已毫無懸念，至於周內窄幅波動的港股，又是否具有投資價值呢？附【圖】所見，港股總市值對GDP比率現處14.2倍左右，較過去20年平均值只高出0.78個標準差，即使調整，港股無疑相對美股安全得多。

另一方面，參考2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授Robert Shiller創製的經周期調整市盈率(Cyclically Adjusted Price to Earning Ratio, CAPE)，EJFQ系統內的「信報恒指CAPE」最新回落至10.76倍，明顯低於1980年迄今中位數15.7倍，反映用另一個標準來看，港股估值偏低，相對美股依然吸引。

信報投資研究部

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