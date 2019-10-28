即巿股評 港股直擊

港股近日維持偏低成交，走勢缺乏方向，進入炒股不炒市時代，個別板塊如教育股似在突圍，投資者可從中挑選。近日教育股再獲資金關注，主因該批股份未受本港社會活動、中美貿易戰、英國脫歐等事件影響，其中筆者較看好宇華教育(06169)的前景。

該股已於河南省營運民辦學校逾18年，按招生人數計，是中國主要的民辦學校營運商之一。集團向來以「宇華」品牌，提供從幼兒園至大學的民辦教育，學校數量按年增加2間至29間，其中1間設於泰國的國際大學。

截至今年2月底止，中期純利按年增長63.8%至3.3億元人民幣，營業額上升54.9%至8.01億元人民幣，毛利率增加5.3個百分點至57%，毛利增加70.8%至4.57億元人民幣。業績持續提升，主要由於旗下學校的招生人數及學費增加，另收購宇博慧教育、TEDCO等公司，亦對整體業績帶來幫助。

教育股增長向來較為視乎併購，宇華近年亦積極作出收購。併購帶來的貢獻及經營持續改善成果，令中期收入及純利增長均超過50%。集團今年7月宣布，收購濟南雙勝教育諮詢90%股權，作價14.92億元人民幣，後者擁有中國民辦高等教育機構山東英才學院。是次收購可大幅擴充教育服務種類及地區分布。

憑藉山東英才學院的領先地位，提升集團於華北地區的競爭優勢，從而提升盈利潛力及業務持續經營能力。山東英才學院目前有約3.2萬名學生，其中約2.1萬名學生報讀本科課程，1萬名學生報讀專科課程及500名學生報讀職業技能培訓課程，每年每名學生平均學費為15000元人民幣。

行業潛力仍待釋放

另外，宇華今年進一步將擴展海外業務，收購泰國私立大學，由於校內已有不少中國留學生，預料未來可加以發展，與國內業務產生協同效益。截至2月底止，公司的資本負債比率約12.3%，手持現金11億元人民幣，可續支持未來擴張併購。雖然教育股較易受內地政策拖累，但行業的潛力仍未被完全釋放，未來仍具上升空間，宇華教育作為行業龍頭，可多加留意。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期宇華教育2019、2020及2021年每股盈利為0.214、0.268及0.313元人民幣，給予12個月目標價5.0港元，相當於今年預測市盈率20.8倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理