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【北水手影】轉淨入4.57億元 買廣汽中生製藥 沽友邦

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觀望下周聯儲局議息，加上美股道指先升後回，港股今日反覆向下，全日跌130點。

北水今日由走轉入，由上日淨流出2400萬元，轉至今日淨入4.57億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

廣汽(02238)為全日最多淨入個股，今日有7207萬元；新東方在線(01797)亦有6427萬元淨入；波司登(03998)也錄6114萬元淨入。

藍籌石藥(01093)創超過11個月高，收市飆5.7%，全日有4908萬元淨入；中生製藥(01177)也有6496萬元淨買；東陽光藥(01558)則有2366萬元淨沽。

內銀股工行(01398)則有6359萬元淨買；建行(00939)則有8369萬元淨走；平保(02318)則有5895萬元淨沽；招行(03968)也有5688萬元淨沽。

此外，港交所(00388)有3404萬元淨買；中興(00763)2588萬元淨入；融創(01918)也有902萬元淨入；南方能源(01573)錄670萬元淨入；騰訊(00700)則有89萬元淨買。

不過，友邦(01299)全日有1.7億元淨走；安踏(02020)也錄5903萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、平保、招行、騰訊、安踏、石藥、友邦、融創、工行及港交所。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:平保、騰訊、友邦、波司登、中興；中生製藥、南方能源、廣汽、東陽光藥及新東方在綫。

 

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