港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指先升後回，港股昨日升逾200點後，今日回試十天線。重磅藍籌成焦點，平保(02018)績後捱沽，騰訊(00700)頹勢未改。

恒指低開2點，報26795點已屬全日高，開市後跌幅擴大，曾挫176點，見26621點全日低，稍穿10天線(約26680點)後回穩，中午跌119點。午後跌幅一度縮至50點內，尾段走低。恒指收報26667點，跌130點或0.5%。大市今日上升股份比例為51%；下跌股比例為49%。

總結全周，恒指跌52點或0.2%。

大市成交額縮至671.59億元。

國企指數報10466點，跌66點或0.6%。國指全周跌73點或0.7%。

即月期指收市跌73點，報26686點，高水19點。

A股在四中全會前造好，滬指收市升0.48%；深成指升1.1%。

歐洲三大股市早段偏軟；美國道指期貨最新跌21點，報26758。

藍籌股方面，平保績後遭多家大行下調目標，股價挫3.9%；騰訊跌0.8%，收報316.6元為1月8日以來收市新低；中移動(00941)跌1.3%；聯通(00762)跌1.5%；建行(00939)吐0.9%。相反，旺旺(00151)升1.4%；蒙牛(02319)升1.6%；萬洲(00288)升0.9%。

焦點板塊

醫藥股：A股龍頭恒瑞醫藥(600276.SH)首三季多賺近三成，帶動本港醫藥股逆市走高。藍籌石藥(01093)創超過11個月高，收市飆5.7%；中生製藥(01177)升3.5%。另外，康哲(00867)創逾一年高，收市升6.6%；微創醫療(00853)升0.9%；翰森製藥(03692)升1.4%；錦欣生殖(01951)升3.9%。

濠賭股：逆市續爬升，新濠國際(00200)創逾一年高，收市升2.2%；銀娛(00027)升0.7%；永利澳門(01128)升0.4%；美高梅中國(02282)升0.8%；金沙中國(01928)升0.7%，全周漲5.5%為表現最好藍籌；澳博(00880)升0.4%。

石油相關股：隔晚油價靠穩，加上中海油(00883)績後獲瑞信升目標，股價升0.2%，旗下中海油服(02883)獲大摩看好未來15日跑贏同業，股價創21個月高，收市升4.4%。另外，中石油(00857)升0.5%；中石化(00386)升0.4%；上石化(00338)回升2.7%；中石化煉化(02386)升4.3%。細股新時代能源(00166)阿根廷油井試產，曾炒高逾倍，收市升30.2%。

物業管理股：另一跑出板塊，永升(01995)創新高，收市升7%；新城悅服務(01755)亦創新高，收市升2.8%；碧桂園服務(06098)升2%；中海物業(02669)升3.2%；佳兆業美好(02168)升2.5%；奧園健康(03662)升1.7%。

焦點股份

百威亞太(01876)：第三季正常化純利跌2.2%，股價曾插7.7%，收市跌幅縮至2.6%，成交額13.1億元。

同股不同權股份：收市後納入「港股通」交易範圍，下周一(28日)起正式可供南下資金交易，美團(03690)彈2.2%，成交額16.61億元；小米(01810)反覆升0.2%，成交額12.05億元。

香港寬頻(01310)：股價挫4.3%。集團全年純利挫46%至2.15億元，撇除無形資產攤銷、非經常融資成本及非經常項目後的經調整淨利潤則降6%。高盛指公司明年派息指引遜預期。

大家樂(00341)：盈警料半年少賺三成，股價挫4.9%。

登輝控股(01692)：今日掛牌，以全日低位0.86元收市，較招股價低33.8%，成交額1.26億元。不計手續費，一手2000股，蝕880元。

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