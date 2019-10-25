今日 16:50
重要通告
港股直擊
中車時代電氣(03898)公布，截至9月底止首三季股東應佔淨利潤15.03億元(人民幣‧下同)，按年增長1.49%。每股盈利1.28元。
期內，營業收入95.98億元，按年上升3.5%。
港企調薪急縮水 估明年加3.1%
今日信報
黃之鋒入閘未定 選舉主任突換人
從心富起來
思泯
｜
今日信報
中央擇日商國策 內銀績前有追捧
恒昇
｜
今日信報
宏觀變數紛陳 港股似好非好
呂梓毅
｜
今日信報
Several Chinese cities ease housing curbs to stimulate growth
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
煲劇與哮喘
鄺國柱醫生｜ 信健康
美經濟重拾動力 中國未脫困
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
與中國遠洋油輪交易公司獲美豁免 可運載非伊朗石油
國際財經 ｜ 今日 11:03
【國際早班車】高盛料儲局下周減息 結束利率中期調整
國際財經 ｜ 今日 06:57
陳同佳傳延遲自首 蘇貞昌:照妖鏡讓魔鬼現形
時事脈搏 ｜ 今日 10:37
管浩鳴:會與陳同佳討論大選結束後赴台
時事脈搏 ｜ 今日 10:18
百威亞太第三季溢利挫23%
重要通告 ｜ 今日 09:15
高盛料儲局下周減息 宣告利率中期調整結束
國際財經 ｜ 今日 05:49
傳華簽局部協議後 年購200億美元農產品
國際財經 ｜ 今日 08:11
【新股追蹤】亞盛醫藥超購751倍 上限定價
香港財經 ｜ 今日 09:14
赫斯基能源上季盈利跌近五成
國際財經 ｜ 今日 05:32
滙控傳擬中東及北非裁員
港股直擊 ｜ 今日 10:37
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞