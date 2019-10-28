即巿股評 港股直擊

讀者Kelvin問：「本人今年47歲，想用50萬去投資股票，我希望一年可以賺50萬。不知道用哪個策略適合，希望你們能解答，多謝幫忙。」

陳偉聰 友信證券研究部總監

「近期從事本港業務的優質藍籌股因本港局勢而顯著下挫，尤其是一些本地地產、銀行、收租及公用股，但這些股份不少本身質素不差。倘若預期示威活動未來會緩和，將資金投資在這類股份，有望獲得不俗回報。不過，要在一年時間內賺取一倍回報是相當進取，要有心理準備選擇高風險投資產品或投資模式才可達到。倘若該筆資金是閒錢，可考慮利用這些本金，藉融資或槓桿形式放大購買力，投資上述優質本地股份。相反，如果這位朋友本身財政能力不太強，或其投資目的是為了退休，便不太建議採用這種方式。因為槓桿投資加大回報之餘，一旦出現投資損失，損失金額亦會相當高，並存在補倉風險。讀者該筆50萬資金如果並非閒錢，又或本身距離退休時間不太長，則應以真金百銀的方式投資上述本地股份，不應涉及槓桿或孖展。」

涂國彬 永豐金融資產管理董事總經理

「這是最難答的問題，也是最易答的問題。這樣說吧，投資回報主要來自於承擔風險，不是說願意承擔的必然有回報，但要有回報幾乎肯定要承擔相應程度的風險。隨着分散程度增加，會愈來愈趨向於大市平均數，又或長期的歷史平均數。反之，隨着分散程度降低，風險增加，但亦有可能在眾多選股中，有某些明顯跑贏平均數的，問題在，究竟是哪幾隻異軍突起的，往往只能事後孔明。此外，隨着投資組合的金額愈大，可以做到三位數的概率愈低。殿堂級的著名基金經理，例如Stanley Druckenmiller或Paul Tudor Jones等，亦不常有這種表現，偶一兩年有之，過半數年份則未之有也，故此可以反證出，這不是一個正常人合理的預期回報增長速度。過去一百多年的數據，足夠分散的全球股市指數，按年增長只在8至10%之譜，這是合理的預期回報。基於此，要求這個組合的具體內容，可算是最難答的問題。

然而，作為基金經理，假如我有這樣的組合，都必然是年內密切留意投資市場和所押注對象的變化，適時調節槓桿比例，多空並存，並且時機非常配合，有一個或兩個明顯做得對的決定，而押注比重亦明顯高過正常水平，才可以做到的。故此，若我知道這答案，我會留為己用，或留待真正跑出了這樣亮麗的表現，才事後宣傳，而不會隨便免費公開的。從這一角度看，這可算最易答的問題。謝謝你！」

羅崇博 信報首席分析員

「這其實是一個時勢和心態的問題。2007年出現雞犬皆升的大牛市，筆者當時以『漁翁撒網』策略炒賣細價股，廿萬本錢很快已翻倍，惟觀乎現在港股逐漸被邊緣化以及監管趨嚴的環境下，相信不易再有07年這種時勢。就算有，最後勝負關鍵是你能否及時全身而退，抵得住最後誘惑，耐心等候熊市來臨。當然，機會總會存在，以無槓桿操作，組合回報要一年翻倍，較可行是重磅押注你認為盈利有爆升潛力，行業進入上升周期的『明日之星』，公司的併購眼光及執行力，革命性技術，以及護城河打造，均可觸發估值重估，聰明的基金經理會在全球搜羅這類公司。不過，增長股往往是事後孔明，世事難料，你越有信念，信心越大，不幸的事卻隨時降臨，股神也有大跌眼鏡的時候。我希望閣下先調整一下心態及目標，再配合擅長捕捉個股長期趨勢的EJFQ全方位股票系統，說不定坐中下一隻維他奶(00345)、頤海(01579)、中海物業(02669)或李寧(02331)。共勉之。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。