隔晚美股道指先高後挫，A股今早續窄幅走，港股昨日升逾200點後，今日回試十天線。
恒指低開2點，報26795點屬半日高，開市後跌幅擴大，曾挫176點，見26621點半日低，稍穿10天線(約26681點)後回穩。恒指中午收報26678點，跌119點或0.4%，大市成交額367.77億元。
國企指數報10473點，跌59點或0.6%。
滬指半日跌0.01%；深成指升0.27%。
藍籌股方面，平保(02318)績後遭多家大行下調目標，股價挫3.5%；中移動(00941)跌1.4%；聯通(00762)跌1.4%；騰訊(00700)跌0.2%；建行(00939)吐0.5%。相反，旺旺(00151)升1.1%；萬洲(00288)升0.5%。
焦點板塊
醫藥股：A股龍頭恒瑞醫藥(600276.SH)首三季多賺近三成，帶動本港醫藥股逆市走高。藍籌石藥(01093)和中生製藥(01177)，半日分別升2.3%及2%；康哲(00867)創逾一年高，半日升5.6%；微創醫療(00853)升2.6%；翰森製藥(03692)升2.1%；錦欣生殖(01951)升4.5%。
濠賭股：逆市續爬升，新濠國際(00200)創逾一年高，半日升3.2%；銀娛(00027)升1.5%；永利澳門(01128)升1%；美高梅中國(02282)升0.6%；金沙中國(01928)升0.5%。
石油相關股：隔晚油價靠穩，加上中海油(00883)績後獲瑞信升目標，股價半日升0.8%，旗下中海油服(02883)創21個月高，半日升4.8%。另外，中石油(00857)升1%；中石化(00386)升0.4%；上石化(00338)回升1.8%；中石化煉化(02386)升4.1%。細股新時代能源(00166)阿根廷油井試產，大成交炒高95.2%。
焦點股份
百威亞太(01876)：第三季正常化純利跌2.2%，股價曾插7.7%，半日跌幅縮至2%，成交額9.4億元。
香港寬頻(01310)：半日挫4.9%。集團全年純利挫46%至2.15億元，撇除無形資產攤銷、非經常融資成本及非經常項目後的經調整淨利潤則降6%。
大家樂(00341)：盈警料半年少賺三成，股價半日挫5.3%。
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