即巿股評 港股直擊

噚日出咗去灣仔一趟，返到公司果然下晝3點幾，嗰時仲有唔夠一個鐘就收市，坦白講都無乜點睇，拿拿聲做埋手頭上啲嘢，然後收工閃人。

今朝起身唔知做乜個人暈暈地，由房走去廚房諗住煲水沖咖啡都行唔到直線，我家老爺隨後起身見到我咁，問我有無事；本能反應答咗佢一句：我無醉，佢笑到痴呆。BTW，我其實應該估計只係瞓少咗一粒鐘，well，我滴酒不沾的(可惜無人信)。

恒指做完U盤時我仲喺巴士度，見恒指開市只係微跌2點，開市報26795點；到依家9點59分，恒指再見跌勢，依家跌緊131，做緊26666點，低位暫時做過26633點，10天線(26680點)仲守唔守到就睇今日啲資金嘅造化啦。

開恒指牛熊證街貨圖睇吓先，好似成日都未睇過咁滯，見到牛證新增咗26500至26599點呢一層，不過就只有相當於38張期指嘅街貨，而再落多一層，即26400至26499點呢度，就有相當於549張期指，算叫做多啲街貨啦；至於重貨區就仲係喺25200至25299點，懶死唔走嘅有662張期指街貨。

到熊證區啦，最貼價仍然係26800至26899點，呢度有相當於251張期指，再上多一層26900到26999點，呢度就有相當於335張期指。至於重貨區就係27000至27099點，終於見到過千張期指街貨層出現啦！

有趣嘅係，將牛熊兩邊最貼價嗰兩層街貨各自加埋個總數出嚟，即牛證區就有(38+549)=587；而熊證區就有(251+335)=586。兩邊相當於期指張數嘅街貨只係相差一張咁大把，有無咁啱得咁橋先？

依家10點7分，恒指跌幅略為收窄，做緊26673點，跌124點；牛熊街貨中間位就係(26800+26599)/2=26699.5點，同現價只係爭26.5點。

恒指企牛熊街貨中間位附近，兩邊首兩層嘅街貨又係差唔多，最多要鬥嘅就係若然再比多100點上行嘅話，大市就可以將27000至27099點嗰1074張期指全數消滅，不過講緊要大市由依家開始向上反彈426點先食得晒。再望望月曆，下個星期一至四(10月28日至31日)就係第19屆四中全會，內容都係離不開第14個「5年規劃」嘅推進、可能又會講吓香港嘅問題，亦有新聞傳話有國家主席習近平嘅班接人亮相。咁大攤經濟會議喺下個星期開始，怪不得到依家個市都未有咩大變化啦，觀望氣氛好濃厚；再加上喺日線圖上畫到一支「小旗形」出嚟，都係下晝再睇吓個市發生咩事再作決定。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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