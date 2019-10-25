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【異動股】第三季績曳 百威亞太插逾7%

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百威亞太(01876)第三季績曳，股價應聲下挫，股價一度插7.7%，低見28.15元，新造28.25元，仍瀉7.4%，成交金額1.4億元。

集團首9個月，股東應佔溢利為8.53億元(美元．下同)，按年下跌5.12%。每股基本盈利6.55美分。單計第三季，溢利為2.51億元，按年倒退23.48%，每股基本盈利1.92美分。

至於潤啤(00291)跌0.6%；青啤(00168)也下滑0.1%。

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