百威亞太(01876)第三季績曳，股價應聲下挫，股價一度插7.7%，低見28.15元，新造28.25元，仍瀉7.4%，成交金額1.4億元。
集團首9個月，股東應佔溢利為8.53億元(美元．下同)，按年下跌5.12%。每股基本盈利6.55美分。單計第三季，溢利為2.51億元，按年倒退23.48%，每股基本盈利1.92美分。
至於潤啤(00291)跌0.6%；青啤(00168)也下滑0.1%。
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