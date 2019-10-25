港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後低，港股昨日抽升逾200點後，今日早段料於26700點水平爭持，業績股成市埸焦點。

道指早段升過百點後掉頭，曾下挫119點，收市跌28點或0.11%，報26805點。標指微升0.19%，收報3010點。納指漲0.81%，收報8185點。

季績股表現兩極，Twitter第三季按年少賺95%，第四季預測也低於預期，股價插20.8%。亞馬遜第三季每股賺4.23美元，遜預測的4.62美元，為逾兩年來首次盈利下滑，市後時段股價曾挫7%。相反，Tesla第三季意外賺1.43億美元，股價飆逾17%；陶氏上季盈利勝預期，股價飆4.74%，為升幅最大的道指成分股。

市場預測聯儲局下周再減息機會大，紐約期金收復1500關，收市漲0.6%，報每盎斯1504.7美元。油價靠穩，紐約期油升0.5%，報每桶56.23美元；布蘭特期油升0.8%，收報61.67美元。

貿易戰方面，美國白宮貿易顧問納瓦羅指，中美首階段貿易協議包括知識產權，並將針對執行機制。外電引述知情人士報道指，中國願意在中美簽署局部貿易協議後，一年內最少購買200億美元美國農產品，並在後續磋商中，考慮增加購買量。

歐洲央行議息，維持利率不變，符預期，重申11月起每月淨買債規模200億歐羅。另外，英國首相約翰遜尋求12月12日舉行大選。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報61.85元，較本港收市上日無起跌；騰訊(00700)ADR收報316.56元，低2.44元；國壽(02628)ADR收報19.47元，低0.15元；中海油(00883)ADR收報12.15元，高0.09元；中石油(00857)ADR收報4.05元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.63元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報64.75元，低0.55元；聯通(00762)ADR收報8.02元，低0.08元；中電信(00728)ADR收報3.52元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26728點，較港低68點。夜市期指收報26764點，升5點，較昨日恒指收市26797點，低水34點。恒指昨收報26797，升231點或0.87%。

金管局表示，從銀行理解到，近月接獲開設離岸戶口的查詢有所增加，但目前看不到有明顯資金流出港元或銀行體系。

焦點股份

中國平安(02318)：首三季歸屬股東的淨利潤1295.67億元人民幣，按年增63.19%。單計第三季度，股東應佔淨利潤318.91億元人民幣，按年升49.71%。

同股不同權股份：收市後納入「港股通」交易範圍，下周一(28日)起正式可供南下資金交易，留意美團(03690)和小米(01810)股價表現。

萬科企業(02202)：第三季淨利潤63.99億元人民幣，按年增長31.64%。

港鐵(00066)：本地線客量連月下跌，9月降至1.27億人次，為今年第二低，按年減少6.58%，按月亦下滑3.04%。

郵儲銀行(01658)：中國證監會發行審核委員會，審核通過該行A股發行申請。

華電國際(01071)：首三季股東應佔利潤25.13億元人民幣，按年增長59.97%。

中海油(00883)：第三季營業收入501.26億元人民幣，按年增長0.61%，其中油氣銷售收入483.4億元人民幣，按年升0.8%，因産量上升抵消實現價格的下降。

香港寬頻(01310)：全年股東應佔利潤2.15億元，按年下跌45.95%，集團派末期息36仙，全年共派70仙，按年增長25%。

大家樂(00341)：盈警，預料截至9月底止中期股東應佔溢利按年下跌三分一。該集團2018年度同期股東應佔溢利2.39億元。

新股：超購273.49倍的家電製造商登輝控股(01692)今日掛牌，耀才暗盤交易中心資料顯示，暗盤收報1.07元，較招股價1.3元，跌0.23元或17.69%。

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