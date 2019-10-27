即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國神華(01088)，集團是根據神華集團的重組於2004年11月在中國成立的股份有限公司，神華集團是由中國國務院直接監管的國有企業，集團的業務分為以下分部：

1) 煤炭業務：地面及井工礦的煤炭開採及銷售；

2) 發電業務：以煤炭發電、風力發電、水力發電與燃氣發電及銷售；

3) 鐵路業務：提供鐵路運輸服務；

4) 港口業務：提供港口貨物裝卸、搬運和儲存服務；

5) 航運業務：提供航運運輸服務。

淺談中期業績之表現

集團於今年8月25日傍晚發布2019年中期報告顯示，截至今年6月底的股東應佔溢利約242.40億元(人民幣‧下同)，較2018年同期約245.20億元，倒退1.14%，於最近五個財年(2015至2019年) 實際盈利之第三高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未算構成大的負面影響。至於截至今年6月底資產淨值約3384億元，而截至今年9月底已發行股數約199億股，計出每股淨值折合為18.9119港元，相對今年10月23日收報15.22元，市賬率為0.80倍，低於1.00倍理應反映現價偏低。

市賬率及市盈率分析

此外，參考過去五年之每年市賬率介乎0.57至1.38倍，平均值為0.99倍，高於現時的0.80倍，也可確認現價偏低。平均值相對每股淨值為18.9119元，得出每股合理值為18.64元，較15.22元之潛在升幅為22.47%。而截至今年6月底之倒數12個月的股東應佔溢利約438.57億元，相對現時已發行股數，每股盈利為2.4511港元，對比15.22元之市盈率為6.21倍，參考過去五個財年之每年市盈率介乎3.81至23.39倍，平均值為9.97倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為24.42元，較15.22元之潛在升幅為60.45%。

股息率六厘算是不俗

再者，集團於2016至2018年每股派息走勢，股息反覆增加，從2016年的0.32元，至2018年的0.88元，累增1.75倍。上個財年每股股息折合為0.9782港元，對比15.22元之股息率為6.43%。過去五個財年之每年股息率平均值為4.84%，相對上述每股股息，計出每股合理值為20.22元，較15.22元之潛在升幅為32.85%。另可留意現時股息率超過6厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為18.64至24.42元，平均值為21.08元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過38%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率接近45%。

自2月26日高見20.40元，為今年暫時高位，之後股價便見反覆向下，至8月9日收報14.78元，較高位回落超過27%；而10月23日收報15.22元較14.78元相距不足3%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於13.50元或以下買入；保守者則可於12.00元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為22.00至24.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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